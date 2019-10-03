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3 октября • обновлено в 15:49
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"Никаких уклонений!" В Раде приготовили жесткие ограничения для ФЛП

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В налоговом комитете Верховной Рады предлагают запретить физлицам-предпринимателям (ФЛП) оказывать услуги. Вести бизнес они смогут только занимаясь торговлей или производством.

Так законодатели хотят справиться с уклонением от налогов. Об этом сказал глава комитета Даниил Гетманцев, передает "РБК-Украина".

"Понятно, что есть нюанс с уклонением от налогов при выплате зарплат через ФЛП. Но если совместить эти вещи (поднятие порога максимального дохода для того, чтобы иметь право работать на упрощенной системе налогообложения – Ред.), чтобы это нельзя было использовать при выплате зарплат, например, убрать услуги, оставить только торговлю и производство, то я не вижу проблем для государства в этом", – сказал Гетманцев.

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По его словам, сейчас в Украине есть проблема, что крупный бизнес (в том числе рестораны, магазины электроники и им подобные) уклоняется от налогов с использованием ФЛП. При этом они имеют миллионные обороты. Идея реформы в том, чтобы максимально "вытеснить" крупный бизнес из системы ФЛП и заставить его прекратить уклоняться от налогов.

"Никаких уклонений!" В Раде приготовили жесткие ограничения для ФЛП

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров своим постановлением №846 восстановил полномочия налоговой милиции при Государственной фискальной службе.

Ранее в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №8157 о Национальном бюро финансовой безопасности Украины, который подготовила глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

В Верховную Раду внесли законопроект, который позволит налоговым инспекторам отслеживать, сколько тратят украинцы, и сравнивать их расходы с доходами.

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Темы
Реформы Зеленского Реформы в Украине Налоги в Украине
Персона
Даниил Гетманцев
Место
Украина
Тег
налоги
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