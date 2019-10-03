"Не продавайте родину!" От Зеленского потребовали остановить важную реформу

Под Верховной Радой утром в четверг, 3 октября, собрался митинг против открытия рынка земли в Украине.
Как сообщает журналист OBOZREVATEL, на протест вышло около 500 человек. Это фермеры, которые приехали с регионов. Также есть флаги "Всеукраинской аграрной рады".
Они требуют у депутатов и президента Украины Владимира Зеленского не допустить открытия рынка земли. Также они против продажи ее иностранцам.
"Нет продаже земли олигархам!", "Не продавайте родину!", "Президент! Не допусти продажи земли иностранцам!", – написано на их плакатах.
Протестующие стоят на краю площади перед зданием Рады за ограждением. На месте патрульные и "полиция диалога". Как сообщил наш журналист, акция проходит мирно.
Митинг под Радой против рынка земли
Митинг под Радой против рынка земли
Митинг под Радой против рынка земли
Фермеры протестуют против рынка земли
Как сообщал OBOZREVATEL:
Премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что перед открытием рынка земли нужно дать возможность мелким фермерам получить доступ к дешевым кредитам.
Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже. Такие цифры назвала и.о. министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева.
Законы о рынке земли в Украине могут быть приняты до конца 2019 года. Такие планы есть у Гончарука.
Позже Зеленский заявил о планах провести в Украине земельную реформу, что позволит открыть рынок земли в 2020 году;
Президент Владимир Зеленский заявил, что после открытия рынка земли покупать украинский чернозем смогут только граждане нашей страны
В Верховную Раду во вторник, 1 октября, подали проект закона №2195 о продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности, а также прав на них через электронные аукционы.
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