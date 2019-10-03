"Не продавайте родину!" От Зеленского потребовали остановить важную реформу

Под Верховной Радой утром в четверг, 3 октября, собрался митинг против открытия рынка земли в Украине.

Как сообщает журналист OBOZREVATEL, на протест вышло около 500 человек. Это фермеры, которые приехали с регионов. Также есть флаги "Всеукраинской аграрной рады".

Они требуют у депутатов и президента Украины Владимира Зеленского не допустить открытия рынка земли. Также они против продажи ее иностранцам.

"Нет продаже земли олигархам!", "Не продавайте родину!", "Президент! Не допусти продажи земли иностранцам!", – написано на их плакатах.

Протестующие стоят на краю площади перед зданием Рады за ограждением. На месте патрульные и "полиция диалога". Как сообщил наш журналист, акция проходит мирно.

Митинг под Радой против рынка земли

Митинг под Радой против рынка земли

Митинг под Радой против рынка земли

Фермеры протестуют против рынка земли

Как сообщал OBOZREVATEL:

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