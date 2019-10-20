Кабмин упростил назначение субсидий для части украинцев: кого коснется

Кабинет министров Украины упростил процедуру назначения жилищных субсидий детским домам семейного типа, военнослужащим и гражданам, старше 60 лет.

Такое решение правительство приняло в ходе заседания в воскресенье, 20 октября, передает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина на официальном сайте.

Уточняется, что соответствующие изменения в постановление были одобрены членами заседания.

Субсидии Коллаж

В частности, детские дома семейного типа могут получить субсидию на сверхурочную площадь домов, а приобретенный ими автомобиль не приведет к потере субсидии и тому подобное.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на заседании Кабмина kmu.gov.ua

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