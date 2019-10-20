Кабмин упростил назначение субсидий для части украинцев: кого коснется

Кабинет министров Украины упростил процедуру назначения жилищных субсидий детским домам семейного типа, военнослужащим и гражданам, старше 60 лет.
Такое решение правительство приняло в ходе заседания в воскресенье, 20 октября, передает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина на официальном сайте.
Уточняется, что соответствующие изменения в постановление были одобрены членами заседания.
Субсидии
Коллаж
В частности, детские дома семейного типа могут получить субсидию на сверхурочную площадь домов, а приобретенный ими автомобиль не приведет к потере субсидии и тому подобное.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на заседании Кабмина
kmu.gov.ua
Как писал OBOZREVATEL:
Если в бюджет на 2019 год на субсидии было заложено 55,1 млрд грн, то в проекте бюджета-2020 указана сумма в 47,6 млрд грн.
Проверка получателей социальных выплат – один из приоритетов Кабмина. Ожидается, что верификация пройдет в три этапа, и данные о каждом будут внесены в общий реестр.
В порядке оформления субсидий и получении выплат с 1 октября произошел ряд изменений. В частности, теперь субсидию можно оформить по интернету.
Кроме того, с 1 октября практически все субсидии начнут предоставлять в монетизированной форме – деньги будут передаваться "на руки" людям, а не предприятиям-поставщикам услуг.
Однако помощь от государства смогут получить далеко не все. Более того, нарушителей обяжут вернуть все "лишнее" в бюджет.
Впрочем, по мнению ряда экспертов, на практике заставить людей возвращать деньги обратно – малореальный вариант.
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