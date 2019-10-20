Главная Новости
20 октября • обновлено в 17:30
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Кабмин упростил назначение субсидий для части украинцев: кого коснется

616 Читать материал на украинском

Кабинет министров Украины упростил процедуру назначения жилищных субсидий детским домам семейного типа, военнослужащим и гражданам, старше 60 лет.

Такое решение правительство приняло в ходе заседания в воскресенье, 20 октября, передает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина на официальном сайте.

Уточняется, что соответствующие изменения в постановление были одобрены членами заседания.

Новости
Новые субсидии с октября: что делать тем, у кого забрали помощь

Субсидии

Субсидии

Коллаж

В частности, детские дома семейного типа могут получить субсидию на сверхурочную площадь домов, а приобретенный ими автомобиль не приведет к потере субсидии и тому подобное.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на заседании Кабмина

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на заседании Кабмина

kmu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.

Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины субсидии Экономика Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel