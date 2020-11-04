"Нафтогаз" потратит на юристов полмиллиарда гривен: будут судиться против страны ЕС

"Нафтогаз" на открытых торгах выбирает юристов, которые получат вознаграждение за работу в размере 15 млн евро (455,5 млн грн). Победитель тендера должен изучить возможность инициировать арбитражное производство против Словакии.

Об этом со ссылкой на систему Prozorro сообщает издание "Наши гроши". На три года планируют заказать 36 тыс. часов юридических услуг по ожидаемой цене 417 евро, или 14 тыс. грн за час. Юристы должны определить, как и за что начать производство против Словакии в связи с действиями ее представителей по выполнению арбитражного решения в пользу компании "Italia Ukraina Gas S.p.a.". Затем они будут представлять "Нафтогаз" в указанном производстве.

Для участия в торгах необходимо иметь договор страхования профессиональной ответственности с суммой не менее 50% ожидаемой стоимости закупки, то есть 7,50 млн евро. Кроме того, требуется опыт главного юридического советника за 2014-2019 годы и успешное представительство истца (украинского инвестора), или ответчика (Украина), или истца (иностранного инвестора) против Украины в инвестиционном арбитражном производстве.

Также участник, аффилированные лица или члены сети должны иметь два офиса в ЕС или по одному в ЕС и Великобритании. В каждом офисе должно работать не менее десяти юристов по праву ЕС или Великобритании.. К тому же, участник, аффилированные лица или члены сети должны быть в одном из рейтингов за 2019:

Chambers and Partners в категории Arbitration (International) in Global Wide не ниже Band 1-3;

Who`s Who Legal в категории Dispute Resolution или International Arbitration.

Legal 500 в категории International Arbitration.

Напомним, итальянская фирма "IUGAS" в 2008 году обвинила "Нафтогаз" в невыполнении контракта на поставку газа от 2003 года.

В 2010-2011 годах юридическим советником в этом деле было ООО "Юридическая компания АВРК-Право", связанная с Дмитрием Фирташем, а затем – международная юридическая фирма "White & Case LLP" (США, офис во Франции).

В 2013 году Стокгольмский арбитраж обязал "Нафтогаз" выполнить контракт и поставить истцу 13,1 млрд куб. газа по ценам 2003 года ($110 за тысячу кубов). А в 2017 году "Зеркало недели" со ссылкой на источник сообщил, что словацкий суд арестовал поставки газа из Словакии в адрес "Нафтогаза" на выполнение этого решения.

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