"Начнем с себя": у Зеленского показали список объектов масштабной приватизации

Офис президента передаст на приватизацию пять предприятий, которые принадлежат Государственному управлению делами. На очереди еще девять, в частности, гостиница "Украина" и "Пуща-Водица".

Об этом на брифинге в понедельник, 28 октября, сообщила замглавы Офиса президента Юлия Ковалив. По ее словам, первым с молотока уйдет президентское имущество. Дальше очередь за Кабмином. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Приватизационный процесс мы начинаем с себя. Следующим будет идти правительство. Президент сентябрьским указом поручил первые 500 предприятий передать на малую приватизацию уже к концу года. Сейчас в правительстве эта работа продолжается", – сказала Ковалив.

Что отдадут в частные руки:

Отель "Днепр";

ГП "Чайка";

ГП "Центрсервис";

"Технобуд";

"Украинские телекоммуникационные сети".

"У нас в ГУД был почти аграрный холдинг, который производиил сельскохозяйственную продукцию – "Чайка". Также "Центрсервис" занимался коммерческой недвижимостью. Остальные предприятия также занимались сдачей в аренду недвижимости", – объяснила Ковалив.

По ее словам, на следующем этапе в Фонд госимущества будут преданы еще девять объектов. Сейчас там идут инвентаризации, подготовительные работы, а некоторые объекты заблокированы в судах.

Что приватизируют еще:

Отель "Украина";

Комплекс "Пуща-Водица";

"Конча Заспа";

Ликеро-водочный завод.

"Также другие предприятия на протяжении трех-четырех месяцев напрямую будут переданы на приватизацию", – добавила Ковалив.

При этом она напомнила, что в Законе о приватизации есть четкий список имущества, которое не может быть передано в частные руки. В нем – объекты критической инфраструктуры, предприятия оборонного комплекса, Национальный вещатель, предприятия социальной и культурной инфраструктуры.

"На сегодня у нас порядка 3600 государственных компаний, из которых 1260 в стадии ликвидации или должны быть ликвидированы. Часть находится на оккупированной территории и не будет приватизироваться до возвращения. Правительство планирует в следующие 2-3 года более 1000 компаний передать на приватизацию. Что касается стратегических предприятий, то правительство на протяжении 2-3 месяцев должно внести в парламент перечень тех компаний, где государство оставит за собой контрольный пакет акций", – подытожила Ковалив.

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