Наблюдательный совет "Укрнафты" могут сменить: названа дата

Акционеры "Укрнафты" рассмотрят вопрос смены состава наблюдательного сонета на собрании 14 июня 2018 года.

Об этом сообщила компания в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает Интерфакс-Украина. В повестку собрания также включены рассмотрение отчетов правления за 2017 год, распределение прибыли за прошлый год.

Отметим, Лондонский международный арбитражный суд 26 апреля отменил некоторые положения акционерного соглашения "Укрнафты". К примеру, миноритарии больше не номинируют 5 из 11 членов набсовета при кворуме в восемь членов органа.

Напомним, "Укрнафта" - один из крупнейших в Украине налоговых должников. По состоянию на конец 2017 года основная сумма налогового долга, не считая штрафов и пени, у "Укрнафты" и ее структурных подразделений составляла 11,85 млрд грн. На данный момент компания погасила 580 млн грн, однако из-за штрафов и пени общая задолженность перед бюджетом составила уже 15 млрд грн.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что издание enkorr подсчитало: "Укрнафта" по итогам прошлого года недополучила 2,3 млрд грн дохода от реализации аммиака из-за разницы в фактической цене продажи аммиака "Днепразоту", подконтрольного олигарху Игорю Коломойскому, и его рыночной стоимости на момент продажи.