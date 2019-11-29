Снабжали оккупантов сырьем: завод Фирташа погорел на хитрой схеме поставок в Крым

Правоохранители остановили незаконную добычу рапы из о. Сиваш. Ее организовала киевская фирма, а сырье шло на завод олигарха Дмитрия Фирташа на территории аннексированного Крыма.

Об этом пресс-служба прокуратуры Крыма сообщила в Facebook. Правоохранители провели обыски в офисе киевской фирмы, а также на насосной станции в Херсонской области, которая находится на админгранице с полуостровом.

"Следствием установлено, что предприятие, находящееся в Киеве, способствовало крымскому содовому заводу в незаконной добыче полезных ископаемых общегосударственного значения. Содействие заключалось в обеспечении работы станции, на которой работали 6 промышленных насосов и перекачивали "кондиционную рапу" из центральной в западную части озера Сиваш для содового завода", – говорится в сообщении прокуратуры.

По данным "Украинской правды", речь идет об обществе с ограниченной ответственностью "Геомониторинг". А ПАО "Крымский содовый завод" входит в группу "Ostchem Holding", которая консолидирует все химические активы "Group DF" Дмитрия Фирташа.

Прокуратура АР Крым

Прокуратура АР Крым

В Национальной полиции уточнили – содовый завод находится на территории оккупированного Крыма в городе Красноперекопск. "Сумма нанесенного государству ущерба составляет примерно 30 млн грн", – сказали в полиции.

Уголовные производства открыты по статьям "Экоцид", "Загрязнение атмосферного воздуха", "Нарушение правил охраны или использования недр" и "Злоупотребление властью или служебным положением".

Национальная полиция

Национальная полиция

Национальная полиция

Национальная полиция

Добыча рапы

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 октября в Голосеевском районе Киева возле реки Конек зафиксировали факт незаконной добычи песка.

Верховная Рада 12 ноября в первом чтении поддержала законопроект №2240, который легализирует добычу янтаря в Украине и вводит уголовную ответственность за его незаконный промысел и контрабанду.

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