Снабжали оккупантов сырьем: завод Фирташа погорел на хитрой схеме поставок в Крым

Правоохранители остановили незаконную добычу рапы из о. Сиваш. Ее организовала киевская фирма, а сырье шло на завод олигарха Дмитрия Фирташа на территории аннексированного Крыма.
Об этом пресс-служба прокуратуры Крыма сообщила в Facebook. Правоохранители провели обыски в офисе киевской фирмы, а также на насосной станции в Херсонской области, которая находится на админгранице с полуостровом.
"Следствием установлено, что предприятие, находящееся в Киеве, способствовало крымскому содовому заводу в незаконной добыче полезных ископаемых общегосударственного значения. Содействие заключалось в обеспечении работы станции, на которой работали 6 промышленных насосов и перекачивали "кондиционную рапу" из центральной в западную части озера Сиваш для содового завода", – говорится в сообщении прокуратуры.
По данным "Украинской правды", речь идет об обществе с ограниченной ответственностью "Геомониторинг". А ПАО "Крымский содовый завод" входит в группу "Ostchem Holding", которая консолидирует все химические активы "Group DF" Дмитрия Фирташа.
Прокуратура АР Крым
Прокуратура АР Крым
В Национальной полиции уточнили – содовый завод находится на территории оккупированного Крыма в городе Красноперекопск. "Сумма нанесенного государству ущерба составляет примерно 30 млн грн", – сказали в полиции.
Уголовные производства открыты по статьям "Экоцид", "Загрязнение атмосферного воздуха", "Нарушение правил охраны или использования недр" и "Злоупотребление властью или служебным положением".
Национальная полиция
Национальная полиция
Национальная полиция
Национальная полиция
Добыча рапы
Как сообщал OBOZREVATEL, 20 октября в Голосеевском районе Киева возле реки Конек зафиксировали факт незаконной добычи песка.
Верховная Рада 12 ноября в первом чтении поддержала законопроект №2240, который легализирует добычу янтаря в Украине и вводит уголовную ответственность за его незаконный промысел и контрабанду.
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