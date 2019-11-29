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30 ноября • обновлено в 11:18
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Снабжали оккупантов сырьем: завод Фирташа погорел на хитрой схеме поставок в Крым

7.6т
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Правоохранители остановили незаконную добычу рапы из о. Сиваш. Ее организовала киевская фирма, а сырье шло на завод олигарха Дмитрия Фирташа на территории аннексированного Крыма.

Об этом пресс-служба прокуратуры Крыма сообщила в Facebook. Правоохранители провели обыски в офисе киевской фирмы, а также на насосной станции в Херсонской области, которая находится на админгранице с полуостровом.

"Следствием установлено, что предприятие, находящееся в Киеве, способствовало крымскому содовому заводу в незаконной добыче полезных ископаемых общегосударственного значения. Содействие заключалось в обеспечении работы станции, на которой работали 6 промышленных насосов и перекачивали "кондиционную рапу" из центральной в западную части озера Сиваш для содового завода", – говорится в сообщении прокуратуры.

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По данным "Украинской правды", речь идет об обществе с ограниченной ответственностью "Геомониторинг". А ПАО "Крымский содовый завод" входит в группу "Ostchem Holding", которая консолидирует все химические активы "Group DF" Дмитрия Фирташа.

Снабжали оккупантов сырьем: завод Фирташа погорел на хитрой схеме поставок в Крым

Прокуратура АР Крым

Снабжали оккупантов сырьем: завод Фирташа погорел на хитрой схеме поставок в Крым

Прокуратура АР Крым

В Национальной полиции уточнили – содовый завод находится на территории оккупированного Крыма в городе Красноперекопск. "Сумма нанесенного государству ущерба составляет примерно 30 млн грн", – сказали в полиции.

Уголовные производства открыты по статьям "Экоцид", "Загрязнение атмосферного воздуха", "Нарушение правил охраны или использования недр" и "Злоупотребление властью или служебным положением".

Снабжали оккупантов сырьем: завод Фирташа погорел на хитрой схеме поставок в Крым

Национальная полиция

Снабжали оккупантов сырьем: завод Фирташа погорел на хитрой схеме поставок в Крым

Национальная полиция

Снабжали оккупантов сырьем: завод Фирташа погорел на хитрой схеме поставок в Крым

Национальная полиция

Снабжали оккупантов сырьем: завод Фирташа погорел на хитрой схеме поставок в Крым

Национальная полиция

Добыча рапы

Добыча рапы

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 октября в Голосеевском районе Киева возле реки Конек зафиксировали факт незаконной добычи песка.

Верховная Рада 12 ноября в первом чтении поддержала законопроект №2240, который легализирует добычу янтаря в Украине и вводит уголовную ответственность за его незаконный промысел и контрабанду.

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Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Борьба с коррупцией в Украине Аннексия Крыма
Персона
Дмитрий Фирташ
Место
Украина
Теги
Новости Крыма незаконное обогащение
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Хмельницкий Данил
Хмельницкий Данил
И почему я не удивлен?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Рапа — высококонцентрированный раствор солей (наиболее часто — NaCl). В окружающей среде встречается в заливах лиманов (бухт), а также в соляных и искусственных озёрах. Рапу используют на грязевых курортах для ванн как в виде самостоятельного курса лечения, так и в комплексе с грязелечением. Купания в сильносолёных мелководных лиманах и озёрах занимают особое положение среди методов лечения для многих курортов. На побережьях Чёрного и Азовского морей, в степных районах Астраханской (озеро Баскунчак), Волгоградской области (озеро Эльтон), Курганской, Оренбургской областей, Алтайского, Красноярского краёв многие лиманы и озера пользуются популярностью у отдыхающих, являясь местом отдыха и стихийного лечения. Следует заметить, что рапные купания — полезная и энергично действующая процедура, но медицинского обслуживания там не организовано. К рапным купаниям следует отнести и купания в Мёртвом море — самом известном солёном озере. Мёртвое море — это бессточное озеро, которое питают подземные источники и воды реки Иордан. На некоторых курортах рапные ванны отпускаются в водолечебницах в разведении пресной водой.
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Если рапу не будут подавать на Крыский содовый завод, он остановиться. Это основное сырье. Если завод остановиться, то практически весь город Красноперекопск останется без отопления.
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Хмельницкий Данил
Хмельницкий Данил
Кульшин Владимир, Ну так это теперь ваши проблемы
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