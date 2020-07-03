На ликвидацию последствий наводнения необходимо еще 2 млрд грн, – Шмыгаль

Кабмин будет просить Верховную Раду выделить дополнительно 2 млрд гривен на преодоление последствий наводнения в западных регионах Украины.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в пятницу, 3 июля.

"Предварительно правительством было выделено 754 млн грн, Это авансовая сумма, ее недостаточно. Есть потребность еще в 2 млрд гривен. Поэтому мы отдельно будем просить парламент поддержать изменения в закон о бюджете в части внесения дополнительных 2 млрд грн в резервный фонд", – сказал Шмыгаль.

Эти средства собираются потратить на дамбы, мосты, берегоукрепления, возмещение людям, которые потеряли жилье.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июня Кабмин выделил около 700 млн гривен на ликвидацию последствий наводнения в Западной Украине.

Страны Евросоюза и Израиль предоставили Украине помощь пострадавшим от наводнения западным регионам страны.