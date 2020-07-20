Мы не проявляем толерантности к коррупции, – глава "Укравтодора" прокомментировал обыски НАБУ

Александр Кубраков заверил, что обыски НАБУ не повлияли на работу "Укравтодора". thepage.ua

Обыски НАБУ в не повлияют на работу команды государственного агентства и на воплощение планов.

Об этом глава "Укравтодора" Александр Кубраков написал в Facebook. Он воздержался от оценочных суждений, поскольку не знает полной картины.

Чиновник выразил надежду на оперативное выяснение всех деталей и передачу материалов в суд.

"Сегодня в здании Укравтодора работает группа детективов из НАБУ. Речь идет о расследовании деятельности Дорожного агентства в период с октября 2016 до октября 2019 года. Надеюсь на оперативное выяснение всех деталей и передачу материалов в суд. Я от оценочных суждений воздержусь, как и все – должен знать полную картину, а кто виноват – определит суд", – написал Кубраков.

Глава агентства отметил, что с начала работы на посту руководитедя "Укравтодора" он постоянно сотрудничает с правоохранительными органами.

"Почти еженедельно на соответствующие запросы мы передаем информацию в НАБУ, ГБР, СБУ, Национальную полицию, Офису генерального прокурора", – отметил Кубраков.

Кроме того, он уточнил, что по результатам внутреннего аудита инициировано девять антикоррупционных дел, связанных с облавтодорами.

"Как и декларировали в начале своей работы – мы не проявляем толерантность к коррупции. В частности, без колебаний прощаемся с теми, кто хочет работать "по-старому", – написал руководитель госагентства.

Также он подчеркнул, что хоть "рабочий день получился немного необычным, это никоим образом не влияет на работу команды Укравтодора и на воплощения наших амбициозных планов".

Глава "Укравтодора" прокомментировал обыски НАБУ (Facebook Александра Кубракова)

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