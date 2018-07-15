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МирСпорт

"Мы настаиваем": "Нафтогаз" озвучил предложение "Газпрому"

1.2тЧитать новость на украинском

НАК "Нафтогаз Украины" выйдет на трехсторонние переговоры с Россие при участии Европейского Союза с предложением обеспечивать транзит газа по своей территории после 2019 года по европейским правилам.

Об этом сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко в эфире "Радио НВ", подчеркнув, что Украина не будет требовать от российского "Газпрома" повышения ставки на транзит газа после 2020 года.

"Мы едем с главным нашим предложением - это применить европейские правила относительно транзита российского газа через территорию Украины ... Мы говорим, что по тем же правилам, по которым "Газпром" работает в Европе - мы настаиваем, чтобы "Газпром" работал и в Украине. Это касается всего: и тарифов на транзит газа, и бронирование мощностей, и обмен данными. Вот все-все-все, как в Европе, так и у нас", - добавил он.

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По словам Витренко, такой подход позволит снять дискуссии о том, что предложения украинской стороны являются необоснованными: "Чтобы нас никто не обвинял, что украинцы непонятно чего хотят".

Напомним, ранее "Нафтогаз" подал новый иск против "Газпрома".

Также стало известно, что в рамках суда с "Нафтогазом", "Газпром" выполнил первое требование.

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Темы
Поставки газа в УкраинуДобыча газаЦена на газРынок газа
Место
Украина
Объекты
НАК "Нафтогаз"Нафтогаз УкраиныГазпром
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
Кастрюлеголовые терпилы настаивают-- смешнее трудно что то придумать. Хохлы, ваш последний шанс: на коленях, спустив шаровары, дупой вперед ползти от Киева до Москвы. И то не факт что сработает.
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
" с предложением обеспечивать транзит газа по своей территории после 2019 года " На кой хрен России нужен вечно ноющий и гадящий транзитёр, от которого можно любой пакости ожидать?Да и чем меньше посредников, тем лучше для бизнеса
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Михин Михан
Михин Михан
Эээ нет, хватит считать других дурнее себя! Живите сами по себе нерабы.
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