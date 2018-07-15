"Мы настаиваем": "Нафтогаз" озвучил предложение "Газпрому"

НАК "Нафтогаз Украины" выйдет на трехсторонние переговоры с Россие при участии Европейского Союза с предложением обеспечивать транзит газа по своей территории после 2019 года по европейским правилам.

Об этом сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко в эфире "Радио НВ", подчеркнув, что Украина не будет требовать от российского "Газпрома" повышения ставки на транзит газа после 2020 года.

"Мы едем с главным нашим предложением - это применить европейские правила относительно транзита российского газа через территорию Украины ... Мы говорим, что по тем же правилам, по которым "Газпром" работает в Европе - мы настаиваем, чтобы "Газпром" работал и в Украине. Это касается всего: и тарифов на транзит газа, и бронирование мощностей, и обмен данными. Вот все-все-все, как в Европе, так и у нас", - добавил он.

По словам Витренко, такой подход позволит снять дискуссии о том, что предложения украинской стороны являются необоснованными: "Чтобы нас никто не обвинял, что украинцы непонятно чего хотят".

Напомним, ранее "Нафтогаз" подал новый иск против "Газпрома".

Также стало известно, что в рамках суда с "Нафтогазом", "Газпром" выполнил первое требование.