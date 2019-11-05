"Мы готовы": Оржель рассказал, что будет с Украиной при остановке транзита газа

Украина готова к остановке транзита российского газа, который возможен с 1 января 2020 года.
Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова". (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).
"Мы готовы к остановке транспортировки по украинской территории. В подземных хранилищах газа сейчас наибольшее количество газа, который закачан, чтобы проходил отопительный сезон. С ним мы можем пройти отопительный сезон вообще без транспортировки или снабжения газа. На сегодня это 21,7 млрд кубов газа в украинских ПХГ", – сказал Оржель.
Он добавил, что для Украины приоритетом остается получение денег, заработанных на транспортировке. Поэтому Украина будет пытаться подписать новый договор с "Газпромом" по европейским правилам, которые исключат возможность политического давления или других способов шантажа, связанных с транзитом.
Украина переживет остановку транзита газа
Как сообщал OBOZREVATEL:
Россия заявила, что готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но только "на экономически рентабельных условиях".
"Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина хотела бы решить вопрос транзита газа с Россией, контракт на который заканчивается в конце 2019 года, уже в сентябре.
2 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца 2019 года имплементирует европейское энергетическое законодательство.
Украина будет добиваться подписания долгосрочного контракта на транзит российского газа с 2020 года. Однако, когда соглашение может быть подписано, пока не известно.
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