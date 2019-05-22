"О новом транше говорить рано": аналитик рассказал о работе МВФ в Украине

Миссия МВФ, которая 21 мая прибыла в Украину, должна была всего лишь оценить выполнение программы, при этом переговорный процесс о продолжении программы еще даже не начался.

Об этом OBOZREVATEL рассказал финансовый аналитик Владимир Мазуренко. "Говорить о пересмотре программы рано. Да, прибыла оценочная миссия МВФ. В ее функции пересмотр программы не входил. Поэтому даже если миссия изменила свой график и покинет Киев раньше, это ни о чем не говорит. Переговорный процесс может начаться летом, после формирования нового состава Кабинета министров", – уверен Мазуренко.

При этом эксперт считает, что, вероятнее всего, также будут рассматривать вариант закрытия действующей программы, рассчитанной на 14 месяцев, и старт новой. "Чтобы переговорный процесс начался, нужны как минимум легитимные представители с нашей стороны. Если у нас премьер-министр уже объявил о том, что уйдет в отставку, разумеется, начинать процесс нужно уже с новым составом правительства. Все понимали, что 2019-й – год смены власти. Пересмотр действующей, учитывая ее срок, с каждым месяцем теряет актуальность", – добавил аналитик.

Как ранее писал OBOZREVATEL, СМИ сообщили о том, что миссия Международного валютного фонда сокращает график работы в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества.

Напомним, в Украине со вторника, 21 мая, начала работу миссия Международного валютного фонда. Глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман говорил, что миссия планирует работать две недели. Среди основных проблемных вопросов он отметил принятие новой редакции закона об ответственности за незаконное обогащение.

При этом днем ранее советник Зеленского по макроэкономической политике Олег Устенко сообщил, что Украина в краткосрочной перспективе сможет удержать макрофинансовую стабильность без очередного транша Международного валютного фонда.

"Чтобы покрыть выплаты по долговым облигациям, у нас есть резервы Единого казначейского счета и "подушка безопасности" в виде более 20 млрд долларов золотовалютных резервов", – заявил он.

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы составит 3,9 млрд долларов. При этом около 1,4 млрд долларов предоставили сразу, а остальные средства будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

Напомним, что МВФ может отказать Украине в предоставлении очередного транша кредита. Агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что это произойдет, если Киев не найдет решение относительно статьи о незаконном обогащении.

В частности, 26 февраля Конституционный суд Украины признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Как сообщал OBOZREVATEL, вместо отмененной статьи Петр Порошенко 28 февраля подписал законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Документ возлагает на органы досудебного расследования обязанность доказывать правомерность получения представителем власти в собственность активов и наказание за незаконное обогащение, когда нет признаков злоупотребления служебным положением и взяточничества.

К президентскому законопроекту народные депутаты подали альтернативные инициативы – было зарегистрировано более 10 законопроектов от парламентариев.

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