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14 декабря • обновлено в 10:19
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Украинский авиазавод "Мотор-Сич" продали Китаю: раскрыты детали сделки

2.3т
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Акции украинского авиастроительного завода "Мотор-Сич" (г. Запорожье) проданы покупателям из Китая – компаниям Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group.

Об этом сообщил президент акционерного общества Вячеслав Богуслаев в пятницу, 13 декабря, сообщает "Укрінформ". По его словам, так сделали, потому, что иначе завод пришлось бы закрыть.

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"Я мог закрыть завод, мог сократить количество работников. Такая проблема стояла передо мной. Мы решили найти инвестора. Нам подсказали, кто инвестор, мы поехали и поговорили с Китаем. Владельцы акций продали их через нашу биржу. И я свои продал акции", – сказал Богуслаев.

По его словам, вместе с покупкой акций китайцы обязались инвестировать в завод в течение двух лет $250 млн.

"Они нам $100 млн дали. Вот это все (сборка вертолетов – Ред.) делается на китайские деньги. Или бы этого не было, а был склад металла. Еще $150 млн придут в следующем году",– отметил Богуслаев.

При этом более 25% акций оставались за "Укроборонпромом". Глава "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус подтвердил, что китайские инвесторы купили акции компании "Мотор Сич", и сейчас сделку проверяет Антимонопольный комитет.

"Мотор-Сич" продали Китаю

"Мотор-Сич" продали Китаю

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украинское авиастроительное предприятие "Мотор Сич" стало предметом обсуждений во властных кабинетах крупнейших государств. Предприятие продают Китаю, который традиционно отстает в авиации от передовых государств. В США же боятся, что сделка может навредить их безопасности, так как повлияет на военный потенциал давнего оппонента.

  • Украина должна защищать свои оборонные технологии и просчитывать наперед угрозы для безопасности от продажи Китаю авиазавода "Мотор Сич". Такое мнение высказал советник президента США Джон Болтон.

  • Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс вел переговоры о покупке украинского авиазавода "Мотор Сич".

  • Украинский авиастроительный завод "Мотор Сич" (г. Запорожье) может попасть под антироссийские санкции США, если акции предприятия купят китайские компании Skyrizon и Xinwei.

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Автор
Андрей Довгань
Место
Украина
Тег
"Мотор Сич"
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
ну и что? ну продали, за то в России мост скоро рухнет.
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Ну вот, а орали Сибирь кЕтай захватит))) а сами потихоньку заводик отдали. Что на это скажут хозяева из сшп?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Все верно, селу заводы, КБ и высокие технологии не потрибны, це только клятые мocкали на Украине строили, а paгулям галичанским, которые захватили бывшую Украину все это ни к чему!
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