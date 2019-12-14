Украинский авиазавод "Мотор-Сич" продали Китаю: раскрыты детали сделки

Акции украинского авиастроительного завода "Мотор-Сич" (г. Запорожье) проданы покупателям из Китая – компаниям Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group.

Об этом сообщил президент акционерного общества Вячеслав Богуслаев в пятницу, 13 декабря, сообщает "Укрінформ". По его словам, так сделали, потому, что иначе завод пришлось бы закрыть.

"Я мог закрыть завод, мог сократить количество работников. Такая проблема стояла передо мной. Мы решили найти инвестора. Нам подсказали, кто инвестор, мы поехали и поговорили с Китаем. Владельцы акций продали их через нашу биржу. И я свои продал акции", – сказал Богуслаев.

По его словам, вместе с покупкой акций китайцы обязались инвестировать в завод в течение двух лет $250 млн.

"Они нам $100 млн дали. Вот это все (сборка вертолетов – Ред.) делается на китайские деньги. Или бы этого не было, а был склад металла. Еще $150 млн придут в следующем году",– отметил Богуслаев.

При этом более 25% акций оставались за "Укроборонпромом". Глава "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус подтвердил, что китайские инвесторы купили акции компании "Мотор Сич", и сейчас сделку проверяет Антимонопольный комитет.

"Мотор-Сич" продали Китаю

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украинское авиастроительное предприятие "Мотор Сич" стало предметом обсуждений во властных кабинетах крупнейших государств. Предприятие продают Китаю, который традиционно отстает в авиации от передовых государств. В США же боятся, что сделка может навредить их безопасности, так как повлияет на военный потенциал давнего оппонента.

Украина должна защищать свои оборонные технологии и просчитывать наперед угрозы для безопасности от продажи Китаю авиазавода "Мотор Сич". Такое мнение высказал советник президента США Джон Болтон.

Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс вел переговоры о покупке украинского авиазавода "Мотор Сич".

Украинский авиастроительный завод "Мотор Сич" (г. Запорожье) может попасть под антироссийские санкции США, если акции предприятия купят китайские компании Skyrizon и Xinwei.

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