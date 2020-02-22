Турецкая компания Onur выиграла тендер на строительство моста через Днепр в Запорожье. Работы над ним были начаты еще 15 лет назад.

Предложение иностранцев составило 11 млрд 918 млн грн. Об этом сообщили на странице "Укравтодора" в Facebook. Облавтодор Запорожской области был готов заплатить 12,340 млрд грн. "Экономия по результатам торгов 422 миллиона гривен. Следующий шаг – самый долгожданный момент – начало работ", – написал в Facebook советник главы "Укравтодора" Юрий Голик.

Победитель тендера должен выполнить работы за не более 48 месяцев со дня подписания договора.

Мосты в Запорожье

Согласно проекту строительства – это магистраль длиной 9100 м, которая соединит правобережную часть Запорожья с центральной левобережной и основной частью северной промышленной зоны. Она пройдет через оба рукава реки Днепр и остров Хортица. Магистраль состоит из шести транспортных развязок, которые включают 27 искусственных сооружений, в том числе и 2 моста.

Как сообщал OBOZREVATEL, за год-полтора года в Запорожье будет открыта одна сторона моста, строительство которого было приостановлено много лет назад. Полностью мост будет достроен за два-три года. Об этом сообщил в Facebook советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

Ранее Юрий Голик рассказал, как в рекордные сроки удалось отремонтировать трассу Запорожье – Мариуполь. Работа на дороге велась круглосуточно. Все работы по асфальту удалось завершить за 68 дней. Разметка, знаки, отбойники и прочие нюансы были готовы ровно через 90 дней.

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