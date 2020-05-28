Мировые цены на нефть пробили новую отметку из-за России

Цены на нефть во всем мире продолжили падение после того, как возникли опасения, что Россия не собирается сокращать добычу.

В четверг, 28 мая, стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в июле снизилась на 1,81% – до $34,11. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI также упали – до $31,82 за баррель (-3,01%). Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures по состоянию на 9:20 по киевскому времени.

Цены на нефть Brent TheICE

Цены на нефть WTI TheICE

Цена падает, несмотря на то, что страны-производители нефти (ОПЕК+) снизили ее добычу, а в мире начал восстанавливаться спрос на топливо.

Причина в том, что у накануне встречи ОПЕК+, которая состоится 9 июня, ни у кого нет уверенности, что Россия действительно будет серьезно снижать добычу нефти. Об этом говорится в сообщении агентства Reuters.

В то же время для отрасли есть хорошие новости из США. Как показали данные Американского института нефти (API) в среду, запасы нефти выросли на 8,7 млн баррелей (до 530 млн) за неделю, тогда как аналитики предполагали, что они снизятся на 1,9 млн баррелей. Это значит, что страна выходит из карантина и будет наращивать потребление топлива.

Падение цен на нефть

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть могут сильно снизиться уже в ближайшее время. В частности, котировки марки Brent могут упасть до $30 за баррель. Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Власти Саудовской Аравии приказали госкомпании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки – до 7,492 млн б/с. То есть больше, чем было прописано в сделке ОПЕК+.

Компания "Роснефть" объявила, что будет разрабатывать новые нефтяные скважины, несмотря на соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Мировые цены на нефть упали после нового обострения отношений между США и Китаем. В среду, 27 мая, стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в июле снизилась на 1,41% – до $35,66.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!