Милованов предложил отменить ЕСВ: подробности идеи министра

Министр экономического развития Тимофей Милованов предложил отменить в Украине один из налогов – единый социальный взнос (ЕСВ). А вот другие сборы стоит поднять.

Об этом чиновник написал в Facebook, предложив для обсуждения вариант налоговой реформы. По его мнению, важнейший экономический актив Украины – это люди.

"Поэтому желательно, чтобы налоги стимулировали создание рабочих мест и повышение зарплат. Для этого нужно максимально снизить налоги на труд. А откуда взять налоги на оплату учителей, врачей, пожарных, ученых, и на пенсии? Я бы предлагал увеличить налоги на активы – недвижимость и т.д., и оставить НДС. Я понимаю, что сегодня это невозможно, но я бы рассмотрел такую налоговую реформу", – написал Милованов.

Что предлагает Милованов:

Отменить ЕСВ. Максимально снизить налог на доход физического лица. Для компенсации – поднять налог на недвижимость. Также для компенсации поднять налог на землю и другие активы. Улучшить сбор налогов на недвижимость и другие активы. Не трогать НДС. Улучшить сбор. Продолжать детенизацию экономики прямыми и косвенными методами. Оказывать государственную поддержку бизнеса только при условии работы в белую и создания достаточного количества рабочих мест.

По словам министра, все эти 8 пунктов – к обсуждению. Их идея – снять с повестки дня вопрос ФЛП, обеспечить стимулы для создания рабочих мест, повышения зарплат и уменьшения безработицы.

"К сожалению, на практике менять систему налогов очень сложно. Потому что есть большие расходы – на оборону, полицию, помощь бедным, развитие инфраструктуры, другие капитальные инвестиции, медицину, образование и науку. И любая радикальная смена налогов может разбалансировать поступления и оставить некоторые важные части общества без финансирования. Но обсуждать потенциальные изменения – важно и полезно", – подытожил Милованов.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский заявил, что в парламенте обсудят вопросы отмены военного сбора и снижения НДС.

Заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности и по вопросам налоговой и таможенной политики Александр Дубинский предложил ввести 1%-ный общегосударственный сбор на обмен наличной валюты для развития спорта.

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