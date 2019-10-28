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28 октября • обновлено в 11:20
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Милованов предложил отменить ЕСВ: подробности идеи министра

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Министр экономического развития Тимофей Милованов предложил отменить в Украине один из налогов – единый социальный взнос (ЕСВ). А вот другие сборы стоит поднять.

Об этом чиновник написал в Facebook, предложив для обсуждения вариант налоговой реформы. По его мнению, важнейший экономический актив Украины – это люди.

"Поэтому желательно, чтобы налоги стимулировали создание рабочих мест и повышение зарплат. Для этого нужно максимально снизить налоги на труд. А откуда взять налоги на оплату учителей, врачей, пожарных, ученых, и на пенсии? Я бы предлагал увеличить налоги на активы – недвижимость и т.д., и оставить НДС. Я понимаю, что сегодня это невозможно, но я бы рассмотрел такую налоговую реформу", – написал Милованов.

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Что предлагает Милованов:

  1. Отменить ЕСВ.

  2. Максимально снизить налог на доход физического лица.

  3. Для компенсации – поднять налог на недвижимость.

  4. Также для компенсации поднять налог на землю и другие активы.

  5. Улучшить сбор налогов на недвижимость и другие активы.

  6. Не трогать НДС. Улучшить сбор.

  7. Продолжать детенизацию экономики прямыми и косвенными методами.

  8. Оказывать государственную поддержку бизнеса только при условии работы в белую и создания достаточного количества рабочих мест.

По словам министра, все эти 8 пунктов – к обсуждению. Их идея – снять с повестки дня вопрос ФЛП, обеспечить стимулы для создания рабочих мест, повышения зарплат и уменьшения безработицы.

"К сожалению, на практике менять систему налогов очень сложно. Потому что есть большие расходы – на оборону, полицию, помощь бедным, развитие инфраструктуры, другие капитальные инвестиции, медицину, образование и науку. И любая радикальная смена налогов может разбалансировать поступления и оставить некоторые важные части общества без финансирования. Но обсуждать потенциальные изменения – важно и полезно", – подытожил Милованов.

Милованов предложил отменить ЕСВ: подробности идеи министра

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский заявил, что в парламенте обсудят вопросы отмены военного сбора и снижения НДС.

Заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности и по вопросам налоговой и таможенной политики Александр Дубинский предложил ввести 1%-ный общегосударственный сбор на обмен наличной валюты для развития спорта.

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Темы
Реформы Зеленского Реформы в Украине Налоги в Украине налоговая реформа
Персона
Тимофей Милованов
Место
Украина
Тег
налоги
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Просто болтовня! Так чувак хочет показать бурную деятельность. А где цифры? Сколько теряем? Чем компенсируем с цифрами? Как измениться налоговая нагрузка на бизнес?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
С такими управленцами стране точно пипец. Вы коррупцию поборите и этого будет достаточно. Посмотрите на родовые поместья чиновников под Киевом, какие "рехформы" и кредиты ещё нужны?
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