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Медведчук купил еще один украинский телеканал: что известно

23.4тЧитать материал на украинском

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук купил у олигарха Дмитрия Фирташа 80% акций телеканала "Интер".

Об этом сообщает Telegram-канал Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП).

"Медведчук купил у Фирташа часть акций телеканала "Интер"! В связи с высокой вероятностью экстрадиции Дмитрия Фирташа в США, последний активно "сбрасывает" активы своим партнерам. Так, свою долю 80% акций ЗАО "Телеканал "Интер" он продал Виктору Медведчуку, который обладает медиахолдингом "Новости" (куда входят телеканалы "112 Украина", NewsOne, ZIK)", – сказано в сообщении.

Медведчук купил акции "Интера" у Фирташа

Медведчук купил акции "Интера" у Фирташа

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Уточняется, что остальные 20% акций "Интера" остаются у партнера Медведчука и Фирташа по "Оппозиционной платформе – За жизнь" Сергея Левочкина.

Медведчук купил еще один украинский телеканал: что известно

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее соратник Медведчука, политик Тарас Козак приобрел Zik, 112 Украина, NewsOne. После этого сотрудники компании заявили об увольнении.

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Персона
Виктор Медведчук
Место
Украина
Теги
политикаэкономика
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Ivan Ivan
Ivan Ivan
почему свыньи (104 дизлайка) недовольны покупктй канала Медведчуком? Они хотят видеть только Свинарчуков и Парасюков? Свыньи- они такие свиньи
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Anin Georgij
Anin Georgij
Что в психушке каникулы? А то по комментам без врачей гуляет буйный Инкогнито.
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Отрепьев Виктор
Отрепьев Виктор
Конфискация полнейшая нужна.
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