2019 год будет поистине интересным, причем не факт что в “хорошем смысле” интересным. Например - на данный момент не однозначно известно будем мы с газом этой зимой или нет.

Начнем с цифр: Украина потребляет примерно 32 млрд кубометров газа в год, из них около 26 млрд - во время отопительного сезона.

Мы закачиваем газ в наши хранилища летом, а “сжигаем” его - зимой. В принципе - логично. Мы так делаем уже долгие годы, и последние 5 лет даже справляемся без российского газа.

“Але э одна але” - этот отопительный сезон будет особенным.

С первого января 2020 года уже не будет действовать контракт на транзит российского газа между Газпромом и Нафтогазом. Что дает право Газпрому полностью прекратить транзит газа уже это зимой. Логично предположить, что Газпром воспользуется этой возможностью чтобы ослабить Украину. Чтобы “наконец-то хохлы замерзли без российского газа!”

Почему остановка транзита это проблема для Украины?

Видите ли, для нормальной работы нашей газотранспортной системы нужно какое-то минимальное давление и объем газа в “трубе”. Это техническое требование для нормальной работы всей системы.

Этот минимум всегда обеспечивал “транзитный газ” из России в Европу. Дочерняя компания Нафтогаза - УкрТрансГаз транспортирует примерно 90 млрд кубометров российского газа в год.

Но, если Россия полностью прекратит поставки газа в Европу через Украину - нам придется заполнить газ в трубах своим собственным. А следовательно этот газ нужно будет дополнительно купить.

Глава компании “Нафтогаз” - Андрей Коболев заявляет что для комфортного прохождения отопительного сезона с учетом отключения транзита, в наши хранилища к концу осени, должны быть закачаны 20 млрд кубометров газа (а так, обычно нам хватало и 16 млрд кубометров).

Сейчас, газ в Европе стоит относительно дешево. Цены упали более чем в два раза по сравнению с прошлым летом. Казалось бы - идеальное время чтобы затариться дешевым газом!

Но и тут нас поджидают проблемы:

(1) Для того чтобы купить газ Нафтогазу нужны деньги. (2) Денег у Нафтогаза - нет.

Их нет потому, что компании Фирташа берут газ и за него не платят. Долги облгазов, газсбытов, теплокоммунэнерго перед Нафтогазом в общей сложности составляют почти 100 млрд грн! У Нафтогаза самый настоящий кризис ликвидности.

А газ на зиму нужно закупать сейчас и деньги нужны прямо сейчас.

Есть ли решение у этой проблемы? Если коротко - да.

Использовать часть дивидендов Нафтогаза, которые он должен заплатить в бюджет.

За 2018 год, Нафтогаз заработал “чистую прибыль” и по решению акционеров (то есть кабмина), должен отдать 90% этой чистой прибыли в бюджет в виде дивидендов. Это, на секундочку, более 12 млрд грн.

И вот прямо сейчас, Нафтогаз борется за право использовать часть этих денег для закупки газа.

Но, тут на сцену выходит наш Премьер - Владимир Борисович Гройсман и говорит “нет, дивиденды Нафтогаза нужны в бюджете”.

В принципе понять Гройсмана можно. Его, как премьер министра, должно волновать наполнение бюджета.

Но в таком случае, его также должен волновать вопрос неоплаты газа со стороны других участников рынка (в частности - облгазов Фирташа).

Если бы предприятия Фирташа заплатили за газ, то (1) у Нафтогаза не было бы проблем с ликвидностью, (2) бюджет бы получил свои деньги, (3) Нафтогаз закупился бы дешевым газом под завязку.

От того как поведет себя Гройсман и будет зависеть - будем ли мы с газом этой зимой или нет. Мне кажется что Премьеру стоит сбивать деньги с олигарха Фирташа за газ который он украл, а не воевать с Нафтогазом.

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