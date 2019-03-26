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Александр Литвин
Александр Литвин
Руководитель отдела экономикиВсе статьи автора

Опасно для Украины: доллару предрекли резкий крах 

6.1тЧитать материал на украинском

Рост курса доллара – в прошлом, в ближайшей перспективе американскую валюту ждет девальвация, говорится в прогнозе крупнейшего банковского холдинга США Морган Стэнли. Такие оценки не стали сюрпризом. Уже полгода мировые аналитики предсказывают будущий крах американской валюты.

OBOZREVATEL разобрался, почему и как может обвалиться курс доллара и что ждет Украину.

Главное:

  • Goldman Sachs, JPMorgan Chase, A.G. Bisset Associates LLC, Морган Стэнли и другие ведущие аналитические компании прогнозируют снижение курса доллара;

  • США ждут сложные времена, в основном из-за роста дефицита;

  • чем дешевле доллар, тем выше курс гривни по отношению к нему;

  • резкое снижение доллара может повлиять на мировую экономику, а это плохо и для Украины.

Слабая позиция доллара: почему финансисты ждут обвала

В 2018-м американская валюта по сравнению с "коллегами" прибавила 8%. Но в текущем году позиции доллара ослабли. Мягкая монетарная политика Федеральной резервной системы обеспечила толчок к девальвации. В Морган Стэнли выпустили материал, в котором утверждается: "тенденция 2018-го развернется вспять". И одна из основных причин: меняется политика Штатов. Больше не будет повышения процентных ставок (как минимум в текущем году).

А в более долгосрочной динамике ожидается глобальный сдвиг в сторону сбережений и США в этой ситуации находится в уязвимой позиции. Страны с профицитом (излишком) счета текущих операций будут вести себя более сдержанно, а вот США со своим статусом самого крупного должника в мире окажутся под ударом.

“Мы ждем ряда изменений в глобальной экономической ситуации, которые наряду с несколькими негативными среднесрочными факторами указывают скорее на понижение, чем на повышение доллара в 2019 году”, – говорится в макроэкономическом прогнозе компании Goldman Sachs.

Опасно для Украины: доллару предрекли резкий крах 

pixabay

Именно из-за высокого дефицита доллар может подешеветь на 30%, заявил инвестор Рэй Далио. "Мы должны продать много казначейских облигаций, и мы как американцы не сможем купить их все", – сказал он. "Федеральному резерву придется печатать больше денег, чтобы восполнить дефицит, придется монетизировать больше, и это приведет к обесцениванию стоимости доллара", – заявил миллиардер изданию Bloomberg.

Также такое мнение разделили в JPMorgan Chase, A.G. Bisset Associates LLC. Все сходятся в одном: в будущем американскую валюту ждут сложные времена.

Помимо дефицита госбюджета, США также грозит дефицит торгового баланса и текущих операций. Это может привести к снижению спроса на гособлигации, что станет ударом по экономике и подтолкнет к девальвации, уверен аналитик Егор Комов.

"В этом году значительных колебаний ждать не стоит. Предпосылки к девальвации доллара по отношению к другим крупным валютам есть, и это отмечают крупные аналитические агентства. Я бы согласился, что следующие несколько лет станут временем снижения влияния доллара, значит, и курс будет снижаться. Но пока что это будет не настолько значительным падением, как некоторые предсказывают", – отмечает Комов.

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В своем отчете гендиректор компании A.G. Bisset Associates LLC Ульф Линдал заявил: каждые 14-16 лет наблюдается падение курса на 35-48%. Новый цикл снижения, считает он, начался еще в прошлом году, а закончится через шесть лет. Тогда "американец" опустится до максимально низкой точки. Причем, по его оценкам Линдал, снижение может составить аж 40%.

Как падение доллара может повлиять на Украину

Сильные колебания на валютных рынках могут вызвать проблемы в финансовой системе, и при этом они не выгодны никому – ни США, ни Украине. К примеру, мировой финансовый кризис в 2007-м начался именно из-за ипотечного кризиса в Штатах с дальнейшим крахом банков (закрылось крупнейшее финучреждение Lehman Brothers).

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Однако, если девальвация доллара будет происходить плавно, особо влияния на украинскую экономику это не окажет, уверен аналитик Владимир Мазуренко. "Я бы не спешил говорить о каких-либо последствиях. Если будет мировой кризис (а это один из главных рисков), да, мы сильно пострадаем, потому что находимся в относительно слабой позиции. Если же снижение курса доллара не будет иметь значительного негативного влияния на ситуацию в мировой экономике, то нас это не коснется", – уверен Мазуренко.

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Падение курса может привести к распродаже акций и росту цен на сырьевые товары, считает Линдал. То, что многие участники рынка не могут понять логику колебаний доллара, создает "самый рискованный инвестиционный климат за 45 лет" для неамериканских инвесторов, которые недостаточно застрахованы от разворота валют, уверен финансист.

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Автор
Александр ЛитвинАлександр Литвин
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валютдолларгривня
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