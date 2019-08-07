Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

В НБУ рассказали, что будет с долларом в Украине

770 Читать материал на украинском

Национальный банк не видит рисков для валютного рынка в том, что иностранные инвесторы массово покупают облигации государственного долга Украины (ОВГЗ).

Об этом пресс-служба регулятора сообщила в комментарии "Громадському". По данным НБУ, с начала года доля иностранных инвестиций в государственный долг Украины увеличилась в 11 раз. Сейчас она составляет 11%.

"Несмотря на определенную волатильность краткосрочного капитала пока мы не видим рисков в этой плоскости для ситуации на валютном рынке", — сообщили в Нацбанке.

Считается, что массовая скупка ОВГЗ иностранцами может нести риски для национальной валюты. Сначала приток капитала ее укрепляет, но когда срок действия облигаций заканчивается, инвесторы забирают номинальную стоимость облигаций и проценты по ним. Это может привести к росту курса валют.

Новости
Отмывали миллионы: в ГБР раскрыли сложную схему

Там считают, что несмотря на рекордные инвестиции, объемы притока иностранного капитала сравнительно незначительны. А то, что иностранцы вкладывают свои средства именно в гривневые облигации, уменьшает валютные риски для гривны.

В Нацбанке отмечают, что излишки валюты на рынке, которые возникают из-за притока иностранных инвестиций, используют для пополнения международных резервов.

Другой момент, говорящий об отсутствии рисков, состоит в том, что инвестиции в украинские ОВГЗ растут на фоне прихода к власти новой команды. "Это говорит о достаточной изолированность решений иностранных инвесторов от политических процессов", — добавили в НБУ.

НБУ

НБУ

obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за последние два года объем инвестиций физлиц в облигации внутреннего госдолга (ОВГЗ) вырос в 40 раз– с 0,15 до 6,6 млрд грн. Это произошло на фоне снижения ставок в банках и роста доходности облигаций госдолга.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
ОВГЗ Национальный банк Украины Инвестиции курс валют
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...