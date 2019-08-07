В НБУ рассказали, что будет с долларом в Украине

Национальный банк не видит рисков для валютного рынка в том, что иностранные инвесторы массово покупают облигации государственного долга Украины (ОВГЗ).

Об этом пресс-служба регулятора сообщила в комментарии "Громадському". По данным НБУ, с начала года доля иностранных инвестиций в государственный долг Украины увеличилась в 11 раз. Сейчас она составляет 11%.

"Несмотря на определенную волатильность краткосрочного капитала пока мы не видим рисков в этой плоскости для ситуации на валютном рынке", — сообщили в Нацбанке.

Считается, что массовая скупка ОВГЗ иностранцами может нести риски для национальной валюты. Сначала приток капитала ее укрепляет, но когда срок действия облигаций заканчивается, инвесторы забирают номинальную стоимость облигаций и проценты по ним. Это может привести к росту курса валют.

Там считают, что несмотря на рекордные инвестиции, объемы притока иностранного капитала сравнительно незначительны. А то, что иностранцы вкладывают свои средства именно в гривневые облигации, уменьшает валютные риски для гривны.

В Нацбанке отмечают, что излишки валюты на рынке, которые возникают из-за притока иностранных инвестиций, используют для пополнения международных резервов.

Другой момент, говорящий об отсутствии рисков, состоит в том, что инвестиции в украинские ОВГЗ растут на фоне прихода к власти новой команды. "Это говорит о достаточной изолированность решений иностранных инвесторов от политических процессов", — добавили в НБУ.

НБУ obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за последние два года объем инвестиций физлиц в облигации внутреннего госдолга (ОВГЗ) вырос в 40 раз– с 0,15 до 6,6 млрд грн. Это произошло на фоне снижения ставок в банках и роста доходности облигаций госдолга.

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