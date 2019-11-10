Курс доллара в Украине побил мировой рекорд: сколько будет стоить валюта

В Украине курс доллара с начала 2019 года упал на 12,11%. Такое снижение стало рекордным - гривня заняла первое место среди всех мировых валют по темпам укрепления и продолжает удерживать свои позиции. Несмотря на то, то в ноябре доллар традиционно дорожает, аналитики уверены: значительной девальвации ждать не стоит.

О том, как изменится курс доллара в Украине в ближайшие недели - читайте в материале OBOZREVATEL.

Ожидания от МВФ и зависимость от новостей

В январе 2019-го доллар в Украине продавался за 27,6 грн/$. А в первую неделю ноября валюта стоит меньше 25 грн. Такое укрепление стало рекордным за последние несколько лет. Более того, несмотря на то, что в ноябре гривня в среднем теряла 3,3% своей стоимости, аналитики уверены: и эта тенденция будет сломлена.

"В ноябре гривня может сохранить свои позиции вблизи отметки 25 грн. за доллар на фоне высоких ожиданий возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом и поступления иностранных инвестиций в Украину", - прогнозирует руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Курс доллара в Украине

И хотя настоящие инвесторы пока еще только присматриваются к Украине, валюта в страну регулярно поступает за счет выкупа государственных долговых бумагх. То есть иностранцы инвестируют в украинский госдолг и для этого продают доллары и покупают гривни. Но это всего лишь кредиты, которые придется возвращать еще и с 20%. Почему иностранцам выгодно покупать украинские ценные бумаги? В Европе ставки в десятки раз ниже. Там много заработать не получится.

"Несмотря на снижение учетной ставки НБУ и последовавшее за этим снижение доходности по государственным облигациям, спрос на украинский государственный долг остается высоким. Пока инвесторы верят в Украину и видят хорошие инвестиционные возможности в связи с высокой вероятностью возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом, а также деэскалации военного конфликта на Донбассе и открытия рынка земли. Но эту веру могут пошатнуть политическая нестабильность и раскол в правящей партии", – отмечает Андрей Шевчишин.

Аналитик "Альпари" Максим Пархоменко также соглашается: одно из ключевых условий удержания стабильного курса гривни - позитивные новости от МВФ. Для иностранцев сотрудничество с Фондом такой себе маркер, который дает понять, что власти выполняют взятые на себя обязательства и проводят разумную экономическую политику. Кроме того, полученные дешевые кредиты дают стране возможность выполнять свои долговые обязательства.

А без МВФ для инвесторов риски в Украине вырастут, поэтому и приток средтсв сократится.

"Виновником роста гривни является аукцион ОВГЗ, который проходил в понедельник. Спрос на гривню перед этим аукционом позволил увидеть снижение стоимости доллара в обменниках. К сожалению, пока ожидать формирования тренда на укрепление гривни в этом году уже не стоит. В СМИ витает информация относительно отсутствия успехов в программе с МВФ, а без нее дополнительных кредитов и инвесторов мы с вами получить не сможем", - считает Пархоменко.

Курс доллара Pixabay

Если изменится новостной фон, рынок начнет испытывать нехватку валютного предложения, и гривня перейдет в более широкий диапазон колебаний – 25,5–26,5 грн/$, добавляет Пархменко. В то же время Шевчишин уверен: доллар все таки будет удерживаться в районе около 25 грн.

Дефицит растет, а долги приходится отдавать

Украина в следующем году отдадут каждую третью гривню на обслуживание и погашение государственного долга. В НБУ отмечают: один из причин это плановые выпаты процентов по тем самым долговым бумагам (облигациям внешнего госзайма).

"Дефицит, однако, был ниже по сравнению с сентябрем прошлого года из-за меньшего отрицательное сальдо торговли товарами ($1.4 млрд). Этому способствовало ускорение роста экспорта товаров (до 11.9% г / г) и существенное замедление роста импорта (до 2% г / г)", - говорится в отчете НБУ.

"Инвестиции" нерезидентов в гривневые ОВГЗ в сентябре увеличились по сравнению с августом, однако из-за плановых погашений сформировался незначительный отток капитала. Через выплаты по кредитами МВФ международные резервы уменьшились по сравнению с августом, однако в целом с начала года они выросли до $21.4 млрд по состоянию на конец сентября.

Министерство финансов запланировало взять в долг в 2019-м 345,9 млрд грн. При этом, как отчитались в ведомстве, только за первые семь месяцев они уже успели одолжить 255,3 млрд грн.

Иностранцы в текущем году дали в долг Украины в 13,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. План по заимствованию перевыполнен, а вот по доходам – наоборот. Дефицит бюджета составил более 1,1 млрд грн. Доходную часть провалили. И как заявляют в самом министерстве – из-за резкого укрепления гривни.

Чтобы курс доллара не зависел от позиции кредиторов, Украина должна в первую очередь наращивать экономику, увеличивать экспорт, выводить из тени операции и сокращать контрабанду. До тех пор, считают аналитики, девальвации не избежать.

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