Курс доллара обвалится до трехгодичного рекорда: чего ждать украинцам

В Украине уже несколько недель продолжается плавное укрепление гривни. В результате доллар уже успел преодолеть две психологические отметки – 26 и 25 грн/$.

О том, почему укрепляется гривня и на что это повлияет – в материале OBOZREVATEL.

Последствия укрепления: бюджет могут сорвать

Министр финансов Оксана Маркарова публично заявила: слишком быстрое укрепление гривни грозит бюджету. Часть акцизных ставок закреплена в евро, также переводы заробитчан, кредиты, доходы от размещения ценных бумаг в валюте зависит от курса гривни. И чем дешевле доллар, тем меньше получает бюджет.

В Кабмине кивают на Нацбанк. Мол, тем бы стоило выйти на валютный рынок, выкупить доллары для резервов и тем самым увеличить спрос на валюту. А чем выше спрос, тем дороже товар (в данном случае валюта).

2019-й можно считать рекордным за последние несколько лет. Сезонное укрепление валюты повторялось и в прошлые годы, но на данный момент курс уже опустился до уровня августа 2016-го. Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб считает, если доллар пробьет уровень июля 2016-го (24,7 грн/$), можно ждать более масштабного отката.

"Доллар на межбанке к концу июля уже вернулся к уровням августа 2016 года. Поддержкой для доллара может стать область вблизи 24,7 грн, которая соответствует минимумам июля 2016 года. Если доллар пробьет и этот уровень, это будет означать возврат к значениям января 2016 года, на три с половиной года назад. Вероятнее всего, минимум в районе 24,7 грн будет достигнут в первой половине августа, курс на время стабилизируется, а к концу лета доллар перейдет к росту", – рассказывает Иосуб.

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Почему резко взлетела гривня:

иностранцы покупают украинские ценные бумаги из-за высоких процентов;

благоприятная конъектура на внешних рынках (достаточно высокие цены на продукцию, которую продает Украина);

активизировались переводы заробитчан (отправились на сезонные работы);

стабильная политическая ситуация и позитивные ожидания от новой власти.

"С начала года горячих спекулятивных денег зашло в Украину около 3 млрд долларов. Самая основная проблема этих денег - что они как зашли, так в любой момент могут выйти. Тем более, что с 10 июля Нацбанк снял все ограничения на вывод валюты для нерезидентов", – предупреждает экономист Виктор Скаршевский.

При этом эксперт считает, что выполнить заложенные в бюджет показатели уже не удастся. Так, когда начинается сезонная девальвация гривни с сентября, то до конца года доллар традиционно дорожает 2-3 гривни. Это 27-28 грн/$, отмечает Скаршевский, что меньше, чем заложено в законе о госбюджете – 29,4 грн/$.

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Как ранее писал OBOZREVATEL, отдельные банкиры вовсе считают, что американская валюта достигнет отметки в 24 грн/$. Такой резкий обвал поставит под угрозы выполнение госбюджета, однако может благоприятно повлиять на стоимость импорта. Пересмотр учетной ставки НБУ ожидается только в сентябре (то есть украинские государственные ценные бумаги дешеветь не будут до этого времени), причин для резкого увеличения спроса на валюту нет.

Вполне возможно, что уже в августе курс доллара уверенно опустится ниже отметки в 25 грн/$ на всех сегментах валютного рынка и протестирует новый минимум. Однако, так или иначе, в сентябре, с началом отопительного сезона, избежать подорожания валюты не удастся.

На что влияет курс доллара

Стоимость валюты отображается на всех украинцах, даже если они не бывают за границей и ни разу в жизни не держали в руках купюры с изображением американских президентов.

Недвижимость. Весь вторичный рынок недвижимости закреплен в долларах. И хотя по закону сделки можно проводить только в гривни, продавцы изначально называют ценник в валюте. Для примера, квартиру за $30 тысяч в апреле прошлого года можно было купить за 840 тысяч гривен, а сейчас – всего за 747 тысяч. Экономия составит 93 тысячи гривен.

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Импорт. Примерно пятая часть потребительской корзины украинца – импортная продукция. Моющие средства, фрукты, овощи, мучные изделия и даже сало покупают за границей. И тратят на это доллары, поэтому и цены отображаются в валюте. Ревальвация позволяет снижать цены в магазинах. Следовательно, такая тенденция также позволяет снизить общий уровень инфляции в стране.

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Авто. Также фактически весь авторынок зафиксирован в валюте. Машины привозят из-за границы, поэтому и продают их в привязки к доллару. Для примера, авто за 10 тысяч долларов с апреля прошлого года подешевело с 280 до 249 тысяч гривен.

Бензин. До 85% светлых нефтепродуктов Украина покупает за доллары, и поэтому от курса зависят и цены на бензин на украинских АЗС. Следом за бензином измениться может и стоимость транспортировки, ее также закладывают в конечные ценники. Так, если курс доллара снижается на 10 копеек, то стоимость бензина должна уменьшиться на 7 копеек. Правда, продавцы зачастую не спешат корректировать ценники. Во-первых, запас "прочности" составляет около двух недель. За это время закончится топливо, купленное еще при старом курсе. Во-вторых, для бизнеса более низкий курс доллара возможность заработать на продажах бензина больше.

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