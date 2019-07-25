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Курс доллара побил годовой рекорд: сколько стоит гривня

1.7т Читать материал на украинском

Национальный банк Украины на пятницу, 26 июля, установил курс 25,49 грн/$. Это самый низкий показатель за 2019 год.

Об этом сказано на сайте НБУ в разделе "Официальный курс валют". 100 долларов будут стоить 2548,7337 гривен. Это на 3 копейки ниже, чем было установлено на четверг, 25 июля.

Курс евро на пятницу пока не установлен.

Предыдущий минимум в 2019 году, как был зафиксирован 10 июля - 2548,9178 гривен за 100 долларов. При этом в тот день стоимость американской валюты оказалась самой низкой за два года.

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Курс доллара на 26 июля

Курс доллара на 26 июля

bank.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

По прогнозам аналитиков курс гривни в июле будет колебаться в диапазоне 26 – 27,35 грн/$. Отметка 26 грн/$ остается важным психологическим уровнем, вблизи которой спрос на валюту будет повышаться.

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
доллар Национальный банк Украины
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