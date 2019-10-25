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25 октября • обновлено в 09:37
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Доллар пошел вниз: опубликован курс в банках Украины

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В Украине курс доллара в пятницу, 25 октября, опустился на 9 копеек.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 25,00 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках опустился на 19 копеек и составил 27,73 грн/€.

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Курс доллара

Курс доллара

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 25,11 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 22 копейки.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 27,94 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подорожала на 26 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Курс доллара в Украине

Курс доллара в Украине

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
доллар евро НБУ курс валют
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