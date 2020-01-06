Курс биткоина взлетит в разы: аналитик назвал дату и стоимость

В декабре 2020 года стоимость биткоина может достичь $50 тысяч (6 января курс составил $7,5 тысячи).

Об этом в эфире Bloomberg TV заявил глава платформы криптовалютного кредитования Nexo Энтони Тренчев. "Я думаю, что к концу этого года биткоин с легкостью вырастет до $50 000. Наши аналитики в Nexo занимаются вычислениями и проводят серьезные исследования, которые показывают, что в преддверии халвинга нас ждет масштабное ралли", – заявил он в интервью.

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Кроме того, эксперт добавил, что биткоин слабо коррелирует с другими финансовыми активами, обеспечивая системный и асимметричный инвестиционный доход. Он также сравнил биткоин с ростом немецкой марки против доллара в 1920-е годы: в начале десятилетия за один доллар давали пять марок, а к концу 1920-х доллар стоил уже четыре миллиона немецких марок.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Линия поддержки монеты проходит на отметке в 7400 долларов. Если цена опустится ниже данного уровня, то она продолжит падать до 7000 долларов.

В то же время венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов. По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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