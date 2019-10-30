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30 октября • обновлено в 11:37
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Курс биткоина неожиданно изменился: сколько стоит сейчас

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Курс биткоина в среду, 30 октября, упал и в среднем криптовалюту продают по $9258. За сутки ее стоимость снизилась более чем на 2%.

По данным портала CoinMarketCap, капитализация биткоина (общая стоимость всех монет) составляет $166,8 млрд. Это почти на $6 млрд ниже, чем во время недавнего взлета стоимости, который произошел 26 октября.

Курс биткоина сильно колеблется

Курс биткоина сильно колеблется

CoinMarketCap

Курсы других главных криптовалют также нестабильны. Так, Ethereum, XRP, Bitcoin Cash, Tether немного, но дорожают (на 0,18-1,48%). А вот цена Litecoin, EOS, Binance Coin и Bitcoin SV пошла вниз (на 1,01-2,96%).

Новости
Биткоин обвалился ниже $8 тысяч и потянул на дно рынок криптовалют

Интересно, что криптовалюта Stellar, очень долго занимавшая десятую позицию в списке самых дорогих, уступила место монете TRON. Stellar сейчас стоит $0,065160 (примерно 1,64 грн), а TRON – $0,021162 (около 53 копеек).

Курс биткоина неожиданно изменился: сколько стоит сейчас

CoinMarketCap

Эксперты считают, что курс биткоина будет падать. "По мнению финансовых скаутов, в ближайшее время рынок продолжит свое коррекционное снижение. При таком сценарии развития событий биткоин может подешеветь до $9000 и пробить эту психологическую отметку, Ethereum – уйти ниже $185, XRP – ослабеть до $0,29, а Litecoin – до $58", – говорится в прогнозе на ForexClub.

Курс биткоина неожиданно изменился: сколько стоит сейчас

bloomchain.ru

Справка:

  • Криптовалюта виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

  • Биткоин самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

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Тема
Криптовалюты
Тег
биткоин
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