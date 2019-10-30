Курс биткоина неожиданно изменился: сколько стоит сейчас

Курс биткоина в среду, 30 октября, упал и в среднем криптовалюту продают по $9258. За сутки ее стоимость снизилась более чем на 2%.

По данным портала CoinMarketCap, капитализация биткоина (общая стоимость всех монет) составляет $166,8 млрд. Это почти на $6 млрд ниже, чем во время недавнего взлета стоимости, который произошел 26 октября.

Курс биткоина сильно колеблется CoinMarketCap

Курсы других главных криптовалют также нестабильны. Так, Ethereum, XRP, Bitcoin Cash, Tether немного, но дорожают (на 0,18-1,48%). А вот цена Litecoin, EOS, Binance Coin и Bitcoin SV пошла вниз (на 1,01-2,96%).

Интересно, что криптовалюта Stellar, очень долго занимавшая десятую позицию в списке самых дорогих, уступила место монете TRON. Stellar сейчас стоит $0,065160 (примерно 1,64 грн), а TRON – $0,021162 (около 53 копеек).

CoinMarketCap

Эксперты считают, что курс биткоина будет падать. "По мнению финансовых скаутов, в ближайшее время рынок продолжит свое коррекционное снижение. При таком сценарии развития событий биткоин может подешеветь до $9000 и пробить эту психологическую отметку, Ethereum – уйти ниже $185, XRP – ослабеть до $0,29, а Litecoin – до $58", – говорится в прогнозе на ForexClub.

bloomchain.ru

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL:

Курс биткоина в среду, 25 сентября, обвалился до $8400. Это самый низкий показатель с июня 2019 года, когда криптовалюта начала восстанавливаться после рекордного обвала в 2018 году.

В пятницу, 27 сентября, произошел очередной обвал – курс рухнул до $8090. Появился прогноз, что цена криптовалюты может упасть до $6000.

Курс биткоина в понедельник, 30 сентября, рухнул ниже психологического уровня в $8000. Тогда криптовалюта стоила около $7840.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров планирует легализировать криптовалюту в Украине.

Курс биткоина в ночь с пятницы на субботу, 26 октября, совершил невероятный скачок почти на 30%, поднявшись до $9600.

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