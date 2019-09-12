Аэропорт "Киев" возобновил работу: какие рейсы сегодня отменены

Аэропорт "Киев" ("Жуляны") возобновил работу после ремонта взлетно-посадочной полосы.

Терминалы были запущены в 9 часов утра в четверг, 12 сентября. Согласно информационному табло, первый рейс должны принять в 14.30 из Минска. Его осуществит компания Belavia.

Первый вылет также будет в столицу Беларуси – в 15.15.

Согласно графику, еще ожидается прилет самолета из Минска в 19:05 и вылеты в 18:20 на Минск, 22:55 в Варшаву и Ригу, в 23:15 – в Таллинн и 23:40 в Минск.

Все остальные сегодняшние рейсы в Жулянах указаны как отмененные.

Вылеты из Жулян после ремонта ВПП

В аэропорту отремонтировали ВПП Аеропорт "Киев"

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 сентября аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского ("Жуляны") закрыли на прием и выпуск воздушных судов с 9:00 понедельника, 2 сентября, до 9:00 четверга, 12 сентября.

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