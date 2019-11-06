Криворожанин и не лох: комитет Рады выбрал нового кандидата в совет НБУ

Финансового аналитика из Кривого Рога Виталия Шапрана выбрали в качестве кандидата на должность члена совета НБУ. Такое решение принял парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Теперь кандидатуру должны утвердить на голосовании парламента.

Об этом сообщает FinClub. Шапран набрал 17 голосов. На втором месте оказался экс-министр финансов Виктор Пинзенык с 10 голосами. Такое решение уже успел прокомментировать и сам аналитик. На своей странице в соцсети он написал: "хочу поблагодарить членов Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, которые за меня проголосовали как за кандидата на должность члена Совета НБУ. Для меня это проявление и высокого доверия, и одновременно большая ответственность. Верю, что Верховная Рада Украины в ближайшее время легитимизирует соответствующую рекомендацию Комитета".

Виталий Шапран

Вакансия в Совете НБУ появилась после перехода замглавы Совета НБУ Тимофея Милованова в правительство Гончарука на пост министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. 13 октября финкомитет обсудил несколько десятков кандидатур, однако решение так и не принял. На сей раз парламентарием удалось определиться. Шапран имеет все шансы вскоре занять новое кресло в НБУ.

Чем занимается совет НБУ?

Совет НБУ состоит из 9 человек (в том числе и главы НБУ) и разрабатывает политику Нацбанка на основе предложений правления. Более того, сам совет контролирует работу, утверждает расходы, распределяет прибыль и даже определяет размер зарплат главы НБУ и его замов.

Фактически любой член совета может повлиять на монитарную политику в стране.

Кто такой Шапран?

Виталий Шапран родился в Кривом Роге, но свою карьеру построил в Киеве. Он входил в различные экспертные советы, а сейчас работает старшим экспертом Совета НБУ и членом исполкома "Украинского общества финансовых аналитиков" (УОФА). После приватизация ПриватБанка он активно поддерживал решение НБУ и Кабмина.

Биография:

Начинал карьеру в отделе кредитов и ресурсов региональной сети АППБ "Аваль". Окончил Киевский национальный экономический университет (КНЭУ), имеет два финансово-экономических образования по специальности "финансы и банковское дело".

С января 2007 года — заместитель директора, главный финансовый аналитик рейтингового агентства "Эксперт-Рейтинг". С 2013 года советник директора РА.

С октября 2010 года возглавил рейтинговый комитет Украинской ассоциации по защите инвесторов кредиторов и страхователей (УПАЗИКС).

В июле 2014 года был переизбран в состав общественного совета при НКЦБФР, где возглавил комитет по открытости фондового рынка.

Также в начале 2015 года вошел в состав одной из рабочих групп экспертного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц

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