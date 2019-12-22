Контракты с "Газпромом" подписали пять украинских компаний

Контракты с российским "Газпромом" о поставках газа с 1 января 2020 года подписали пять украинских компаний.

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке.

При этом о каких именно компаниях и о каких объемах газа идет речь источник не уточнил.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров заключил с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа. Его заключили на 5 лет с возможностью продления еще на 10 лет. Такое решение позволит Украине сохранить транзит газа (а это около 3% ВВП), а России – избавиться от арбитражных исков.

При этом, по словам премьер-министра Алексея Гончарука, цена на газ для украинцев нынешней зимой увеличиваться не будет.

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