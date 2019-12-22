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22 декабря • обновлено в 08:18
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/ Рынки и компании

Контракты с "Газпромом" подписали пять украинских компаний

1.1т
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Контракты с российским "Газпромом" о поставках газа с 1 января 2020 года подписали пять украинских компаний.

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке.

При этом о каких именно компаниях и о каких объемах газа идет речь источник не уточнил.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров заключил с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа. Его заключили на 5 лет с возможностью продления еще на 10 лет. Такое решение позволит Украине сохранить транзит газа (а это около 3% ВВП), а России – избавиться от арбитражных исков.

При этом, по словам премьер-министра Алексея Гончарука, цена на газ для украинцев нынешней зимой увеличиваться не будет.

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Темы
Поставки газа в Украину Рынок газа
Место
Украина
Тег
Газпром
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Пигин Макс
Пигин Макс
Контракты? С агрессором? Зазеркалье...
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Россия через ГТСУ прокачивала 80-90 млрд кубов! ЭТО давало Украине около 3 млрд. дол в год! Теперь год 65 и четыре года по 40. Так уже 3 млрд, не будет, не возбуждайтесь. Половина будет, на содержание ГТС. А потом, через 5 лет - как Путин решит!
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