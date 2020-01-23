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23 января • обновлено в 13:48
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Костянтин Єфименко
Костянтин Єфименко
Голова наглядової ради фармацевтичної компаніі "Біофарма" Все статьи автора

Коли кредити дійсно працюють: два приклади

1.1т
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Дві новини вчорашнього дня, які пов’язані між собою:

1. Промислове виробництво у грудні 2019 року зменшилось на 8,3% у порівнянні з груднем 2018 року;

2. Україна запозичила 1,25 млрд.єво під 4,375% для фінансування програм соціально-економічного розвитку.

Новини Біофарми:

1. Біофарма виросла на 34%.

2. Біофарма отримала кредитну лінію 10 млн.євро під 3,75%.

Між цими новинами різниці більше, ніж видається на перший погляд:

1. Біофарма уважно слідкує за своїми виробничими потужностями, планами виробництва і замовленнями. У нас бувають труднощі, і падіння бувають. Та ми моніторимо ситуацію і одразу вживаємо заходів.

2. Ми теж залучаємо кредити. Але лише на інвестиції і розвиток. Лише на майбутнє. Ніколи на сировину чи заробітну плату.

P.S. Проблема не в тому, що промислове виробництво критично зменшилось у грудні. Впевнений, промисловість падатиме перший квартал 20 року, як мінімум.

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Автор
Костянтин Єфименко Костянтин Єфименко
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Костянтина Єфименка
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