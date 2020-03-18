Как доехать на работу без метро и коронавируса: в Киеве забитые маршрутки, а карантин нарушают

В Киеве из-за карантина и перекрытого метро возник транспортный коллапс. Маршрутки забиты, водители не соблюдают правил карантина, а пассажиры вынуждены ездить в забитом транспорте.

OBOZREVATEL отвечает на главные вопросы о том, как можно передвигаться по столице без метро, почему нарушают условия карантина и как за это могут наказать.

Как теперь передвигаться по городу?

"Киевпастранс" разработал свои маршруты, как можно добрать из точки "А" в точку "Б", не используя метрополитен. Итак:

Станция метро "Академгородок" – станция метро "Лесная"

Автобусные маршруты: № 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118

Троллейбусные маршруты № 5,7, 43,50

Трамвайные маршруты № 1, 3, 14, 15, 18

Маршрутное такси № 228

Станция метро "Красный хутор" – станция метро "Сырец"

Автобусные маршруты: № 51, 63, 45, 91

Троллейбусные маршруты: № 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к

Трамвайные маршруты: № 14, 15, 18

Маршрутное такси: № 220, 516, 155, 166, 500

Станция метро "Героев Днепра" – станция метро "Теремки"

Автобусные маршруты: № 19, 51, 62, 73, 72, 119

Троллейбусные маршруты: № 11,12, 42Д, 43, 45

Трамвайные маршруты: № 11, 12, 16, 17, 19

Маршрутное такси: № 155, 166, 500

В маршрутках должно быть до 10 человек, а они забиты. Звонить в полицию?

На время карантина, действительно, действует запрет – не больше 10 человек в транспорте. Но по факту его никто не выполняет. Людям нужно добираться на работу, и водители физически не могут на 11-м человеке отсечь толпу.

Очереди на остановках достигают десятков метров, а киевляне все равно рискуют заразиться в общественном транспорте.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что следить за количеством пассажиров должен водитель. А если вдруг пассажиры будут набиваться в транспорт, то водитель якобы должен позвонить в полицию, дождаться ее и разобраться вместе с силовиками.

"В первую очередь – это обязанность водителя. Если не будут слушаться водителя, он имеет право вызвать полицию, – сообщил Ляшко. – С полицией проводят определенный инструктаж, она будет готова выезжать на каждый такой вызов".

Разумеется, по факту такая схема не работает. Водитель не может остановить движение на 20-30 минут, чтобы дожидаться приезда патруля. К тому же, ему выгоднее набрать больше людей – каждый заплатит за проезд. Пока ни одного водителя за нарушение условий карантина не наказали.

Подробнее о том, как могут наказать за нарушение карантина, читайте здесь (там об огромных штрафах и тюрьме).

Может, логичнее на час пик запускать метро?

Если верить КГГА, да. Во всяком случае еще 16 марта первый зампред горгосадминистрации Николай Поворозник заявил, что метрополитен закрывать не планируют. Мол, пусть пассажиры пользуются масками, но транспорт будет ходить.

Однако президент Владимир Зеленский и Кабинет министров приняли другое решение. И его пришлось выполнять – подземка не работает. Сейчас же, когда решение уже принято, киевской власти приходится его выполнять без лишних рассуждений (хотя, к примеру, в Харькове все-таки решили поспорить).

Я могу заразиться в маршрутке?

Да, можете. И единственный выход обезопасить себя – носить маску, пытаться соблюдать дистанцию с другими пассажирами (в идеале 1,5 метра), обязательно мыть руки, не прикасаться к поверхностям, не трогать руками лицо, рот, глаза.

Эффективность маски остается под вопросом, однако в любом случае это позволит минимизировать риски на случай, если вы уже заражены, но не знаете об этом.

Также читайте о том, как изменились цены на такси в условиях карантина (много полезной информации).

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