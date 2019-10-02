Как бесплатно получить землю перед реформой: Гончарук раскрыл детали

В Украине действуют правила, согласно которыми каждый украинец имеет право на бесплатное получение земельного участка. Верховная Рада на данный момент разрабатывает документы, которые могут изменить правила.
Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил на своем брифинге 2 октября. "Есть процедура, есть нормативы, которые предусмотрены. И эта процедура никак не изменена. Но ведется работа в парламенте о том, как изменить процедуру", – пояснил глава правительства.
При этом глава Кабмина добавил, что по действующим правилам для получения земельного пая необходимо обратиться в местную власть. "Местные органы власти начинают рассказывать, что земли нет, все занято. И тут ситуация сложная. На практике и в теории эти вещи очень отличаются. Но это больше вопрос к органам местной власти", – добавил Гончарук.
Всего украинцам положено:
для ведения личного хозяйства – не более 2,0 гектара;
для ведения садоводства – не более 0,12 гектара;
для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах – не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара;
для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара;
для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектара.
Обращаясь к местной власти для получения участка также необходимо предоставить:
графические материалы, на которых указано желаемое место расположения земельного участка;
в случае изъятия земельного участка, находящегося в пользовании других лиц, – согласование землепользователя;
в случае предоставление земельного участка для ведения фермерского хозяйства, – документы, подтверждающие опыт работы в сельском хозяйстве или наличие образования, полученного в аграрном учебном заведении;
копию паспорта и идентификационного номера.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что перед открытием рынка земли нужно дать возможность мелким фермерам получить доступ к дешевым кредитам.
Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже. Такие цифры назвала и.о. министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева.
Законы о рынке земли в Украине могут быть приняты до конца 2019 года. Такие планы есть у Гончарука.
Позже Зеленский заявил о планах провести в Украине земельную реформу, что позволит открыть рынок земли в 2020 году;
Президент Владимир Зеленский заявил, что после открытия рынка земли покупать украинский чернозем смогут только граждане нашей страны
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