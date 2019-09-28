Кабмин вернул налоговую милицию: что произошло

Кабинет министров своим постановлением №846 восстановил полномочия налоговой милиции при Государственной фискальной службе.

Соответствующий документ опубликован на сайте Кабмина. Орган будет действовать временно, пока полноценно не запустят Государственное бюро расследований. На это понадобится около 4 месяцев.

Иллюстрация Укринформ

"Почему это правильно? Новое Бюро финансовых расследований после принятия Советом будет создаваться как новый орган и все сотрудники будут набираться на конкурсной основе. Поэтому нет никакого смысла сейчас переводить в рамках реорганизации часть налоговой милиции в Новую ГНС без конкурсов", – пояснила министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в соцсети.

Эти месяцы налоговая милиция продолжит выполнять свою работу вместе с другими правоохранительными органам и таможней.

Напомним, как писал OBOZREVATEL, ранее в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №8157 о Национальном бюро финансовой безопасности Украины, который подготовила глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Нардеп пояснила, что в день вступления в силу НБФБ налоговая милиция исчезнет. НБФБ предлагается создать как единый орган, целью деятельности которого будет противодействие преступлениям, которые прямо или косвенно наносят ущерб публичным финансам.

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