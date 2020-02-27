В России из-за коронавируса рухнул курс рубля

Паника, вызванная эпидемией коронавируса, больно ударила по экономике России. В четверг, 27 февраля, буквально за полдня курс доллара поднялся на 32 копейки – до 65,79 руб.

А евро прибавил сразу 59 копеек, достигнув максимума с сентября 2019 года – 71,8 руб. Об этом сообщили "Ведомости". Издание отмечает, что российские акции и рубль падают на фоне того, що в мире падают цены на нефть и растет угроза как сильного спада китайской экономики, так и глобальной рецессии вообще.

"За эту неделю доллар подорожал уже на 1,72 руб., евро – на 2,27 руб. Индекс Мосбиржи с закрытия торгов в пятницу, 21 февраля, потерял 4%", – отметили в публикации.

Курс рубля

Переживать за будущее своих капиталов бизнесменов заставляют тревожные новости о распространении коронавируса за пределами Китая. "В четверг, 27 февраля, число заражений в Поднебесной впервые оказалось ниже, чем в остальном мире", – приводятся слова начальника аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрея Кадулина.

Эпидемия коронавируса, к слову, больно бьет по нефтяным доходам России. "В мире дешевеет нефть – утром баррель Brent впервые с декабря 2018 года упал до $52,5", – сказано в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, эпидемия коронавируса грозит нанести сокрушающий удар по экономике Китая, что обернется крупными финансовыми потерями и для России.

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