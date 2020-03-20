YouTube и Netflix из-за карантина ухудшат качество своих видео

Видеосервисы YouTube и Netflix сообщили, что снизят качество потокового видео для европейских пользователей.
Это будет сделано для того, чтобы не перегружать интернет-сети в условиях, когда во время карантина ими пользуются много людей, сообщил Reuters.
YouTube и Netflix
news.sky.com
“Мы предпринимаем меры, чтобы временно переключить весь трафик в ЕС на стандартное разрешение по умолчанию”, – говорится в сообщении компании Alphabet Inc, которая владеет YouTube.
Также это идею поддержали в Netflix. Накануне к компаниям обратился европейский комиссара по вопросам промышленности Тьерри Бретон, попросивший ухудшить качество видео, чтобы избежать перебоев с интернетом. На видеоконтент приходится значительная доля совокупного интернет-трафика.
"Европейские телекоммуникационные компании, включая Vodafone и Deutsche Telekom, уже сообщили о скачках трафика данных в последние дни", – отметило агентство.
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