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11 марта • обновлено в 17:10
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/ Рынки и компании

Из Украины в разгар коронавируса вывезли сотни тонн масок: Луценко раскрыл виновников

10.6т
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Из Украины только в феврале, в разгар коронавируса по всему миру, вывезли 118 тонн масок с фильтрами и 408 тонн без фильтра.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил экс-генпрокурор Юрий Луценко. Многие страны уже давно запретили экспортировать товары, которые могут сохранить здоровье в условиях распространения вируса. При этом в Украине, где также наблюдается дефицит масок, их начали массово экспортировать.

Из Украины в разгар коронавируса вывезли сотни тонн масок: Луценко раскрыл виновников

"Я бы рекомендовал правительству честно сказать, кто виноват в том, что в феврале из Украины вывезли 118 тонн масок с фильтром и 408 тонн масок без фильтра", – написал Луценко.

Среди таких компаний, к примеру, ООО "Мамона Трейд" (город Прилуки, принадлежит Татьяне Паляничко), "Аско Эксим Групп" (Киев, принадлежит Александру Середе) и другие.

Отметим, Кабинет министров только 11 марта решил запретить экспорт продукции, которая может остановить распространение эпидемии (в том числе масок).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, коронавирус не должен стать причиной массовой паники, поскольку, как и большинство болезней, поддается лечению и уже достаточно исследован.

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Тема
Коронавирус
Персона
Юрий Луценко
Место
Украина
Тег
Экспорт
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Крым Андрей
Крым Андрей
И чо? Частное предпринимательство. Там где дороже, туда и продали. Луценко хочет? Пусть шьёт между запоями и раздаёт людям.
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
В Китае с такими бизнесменами не церемонились бы.
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