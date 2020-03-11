Из Украины в разгар коронавируса вывезли сотни тонн масок: Луценко раскрыл виновников

Из Украины только в феврале, в разгар коронавируса по всему миру, вывезли 118 тонн масок с фильтрами и 408 тонн без фильтра.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил экс-генпрокурор Юрий Луценко. Многие страны уже давно запретили экспортировать товары, которые могут сохранить здоровье в условиях распространения вируса. При этом в Украине, где также наблюдается дефицит масок, их начали массово экспортировать.

"Я бы рекомендовал правительству честно сказать, кто виноват в том, что в феврале из Украины вывезли 118 тонн масок с фильтром и 408 тонн масок без фильтра", – написал Луценко.

Среди таких компаний, к примеру, ООО "Мамона Трейд" (город Прилуки, принадлежит Татьяне Паляничко), "Аско Эксим Групп" (Киев, принадлежит Александру Середе) и другие.

Отметим, Кабинет министров только 11 марта решил запретить экспорт продукции, которая может остановить распространение эпидемии (в том числе масок).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, коронавирус не должен стать причиной массовой паники, поскольку, как и большинство болезней, поддается лечению и уже достаточно исследован.

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