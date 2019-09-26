Ищут замену: Лукашенко выступил против Путина из-за нефти

Беларусь ищет замену российской нефти. Поисками новых поставщиков там занялись после того, как понесли убытки из-за налоговых льгот, которе Россия предоставила своим нефтезаводам.

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями украинских СМИ, сообщает агентство "БелТА".

В России ввели на нефть налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). При этом российским заводам НДПИ компенсируют, а беларусским нет. Из-за этого, по словам Лукашенко, НПЗ Беларуси оказались в невыгодном положении.

Самой выгодной Беларусь считает возможную поставку нефти из Европы на белорусские НПЗ реверсом по нефтепроводу "Дружба".

"Самым выгодным оказался маршрут поставок из Гданьска – через Польшу в Беларусь. Перемычку сделаем, на два завода будем сразу поставлять. Из четырех ниток нефтепровода "Дружба" мы заберем сначала две. И реверсом будем качать. Не из России нефть пойдет, а через Польшу к нам. Но это не рычаги давления. Это поиск альтернативы", – сказал Лукашенко.

Он добавил, что у Беларуси есть еще два варианта: по нефтепроводу Одесса – Броды и через порты Литвы и Латвии.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь Организации стран – экспортеров нефти Мохаммед Баркиндо прогнозирует, что спрос на сырье вырастет до 112 млн баррелей в день к 2040 году.

Европа рассчитывает найти решение по организации транзита российского газа по территории Украины в октябре и договориться до конца года.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram