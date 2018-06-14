Hyperloop в Украине: когда и где запустят первый вакуумный поезд

В ближайшие 5 лет в Украине состоится запуск первой линии вакуумного поезда по технологии Hyperloop.

Как сообщает УНИАН, об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в ходе встречи с исполнительным директором компании Hyperloop Transportation Technologies Дирком Альборном.

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"Впервые Hyperloop будет тестироваться на экспериментальном участке в Тулузе. Первый коммерческий запуск возможен в Тулузе. Я хочу, чтобы в ближайшие 5 лет мы пришли хотя бы к одной линии Hyperloop в Украине. Будет правильно провести переговоры с партнерами в Китае и Европейском Союзе и соединить Hyperloop доставку грузов из Китая в страны ЕС", - сказал он.

Также, министр сообщил, что в этом году завершаются работы по разработке предварительного ТЭО и в следующем году должно начаться конструирование тестовой трубы в Украине.

"Строительство тестовой площадки в Украине зависит от нашего сотрудничества с компанией HTT. Если мы будем видеть целесообразность в том, чтобы отработать тестирование на существующей площадке в Тулузе, а в Украине уже строить Hyperloop версии 2.0 или 3.0, то мы пойдём этим путём. Все зависит от того, насколько это будет экономически эффективным", - сказал Омелян.

Министр отметил, что сейчас разработка предварительного технико-экономического обоснования осуществляется на волонтерских началах. "Это мы делаем совместно с национальной академией наук Украины. Пока что мы делаем это на волонтерских началах. Без денег", - уточнил Омелян.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что 14 июня Министерство инфраструктуры Украины и компания Hyperloop transportation technologies договорились о сотрудничестве в области технологий вакуумного поезда Hyperloop. Соответствующий меморандум был подписан Мининфраструктуры и Hyperloop. Со стороны министерства меморандум подписал министр инфраструктуры Владимир Омелян, от Hyperloop - генеральный директор компании Дирк Алборн.