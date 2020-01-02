Худший депутат? Как Ткаченко валит рейтинг "Слуги народа" в Одесской области

Партия "Слуга народа" стремительно теряет рейтинг. Одна из причин – провальная кадровая политика на мажоритарных округах. Ярчайший пример – мажоритарщик Александр Михайлович Ткаченко (просьба не путать с депутатом Александром Владиславовичем Ткаченко, экс-генеральным директором "1+1").

Ранее никому неизвестному юристу из Татарбунар на зеленой волне удалось одержать победу в большом избирательном округе № 141 на юге Одесской области, включающем в себя Татарбунарский, Белгород-Днестровский и часть Килийского район. Александра Ткаченко – единственного "слугу народу" среди трех округов Бессарабии – спустя четыре месяца работы, называют главным "разочарованием года". Поэтому мы решили детально разобраться в ситуации.

Как попал в Раду

"Разочарованием года" политика называют сами избиратели. Так оценили вклад избранника 1000 жителей 141-го округа спустя четыре месяца работы, пишет "Бессарабия.Inform".

Увидев столь громогласные на первый взгляд оценки, автор решил было даже заступиться за молодого и неопытного депутата. Но давайте же детально разберемся и наглядно продемонстрируем, что конкретно сделал Александр Ткаченко, чтобы снискать такое к себе отношение.

Началось все еще во время предвыборной кампании, когда разгорелся первый скандал вокруг имени скромного юриста из Татарбунар. На одной из агитационных встреч с громадой, когда люди начали Ткаченко изливать наболевшие проблемы и хотели задать вопросы, он попросту… сбежал со встречи.

"Кандидат убегает! Плевать он хотел на людей, говнюк!" – бросила вдогонку какая-то женщина. Одни назвали это "позором" кандидата, другие поспешили заступиться, мол, "неопытен еще малец", но мало кто понял тогда, что это может стать определяющим качеством будущей работы.

"Большая часть опрошенных нами людей говорят, что изначально доверия к нему было мало. Причина в отсутствии у него семьи и возможная нетрадиционная ориентация, а также его молодость и неопытность. Но была большая надежда, что дисциплинарная политика партии "Слуга народа" и имидж Зеленского сработают на то, чтобы заставить его работать", - пишут журналисты в своем исследовании.

Ткаченко стал депутатом благодаря невероятной и всеобъемлющей поддержке, которую имел бренда "Слуга народа" и Владимир Зеленский как кандидат в президенты на выборах. Умело созданный образ простого парнишки на велосипеде, сделали свое дело. На старте оскандалившемуся кандидату удалось одержать победу в довольно сложном округе, где основным оппонентом Ткаченко выступал одиозный парламентарий трех созывов Виталий Барвиненко. Похоже, Александр Ткаченко имеет все шансы пойти по стопам предшественника.

"По плодам их узнаете их": охота в заповеднике

Уже в должности народного депутата Украины деятельность Ткаченко продолжили сопровождать громкие скандалы, которые иначе как модным нынче словом "зашквар" и не назовешь.

Местные СМИ еще в самом начале каденции начали бить в набат, сообщая, что депутат Александр Ткаченко по инициативе своего брата и некого господина Петрусенко якобы лоббирует разрешение охоты в Дунайском биосферном заповеднике в интересах близкого к Барвиненко одиозного егеря Килийского района Сергея Иванова по кличке "Карась-Чуркин".

Ранее такой инициативой отметился предшественник Ткаченко – экс-народный депутат Виталий Барвиненко, когда 2 февраля 2013 года, будучи депутатом от Партии регионов, подал на рассмотрение ВР законопроект № 2286, которым вносились изменения в ЗУ "О природно-заповедном фонде Украины" в части экологического и охотничьего туризма. Это спровоцировало громкий скандал, в результате которого Барвиненко вынужден был отозвать законопроект.

По сообщениям СМИ, "Карась" известен тем, что, будучи главным егерем, устраивает в Дунайском биосферном заповеднике элитную охоту для судей, прокуроров, депутатов, состоятельных бизнесменов и криминалитета. Говорят, часто бывал на охоте у Карася-Чуркина старший сын беглого экс-президента Януковича – Александр (Стоматолог).

Темой Дунайского биосферного заповедника сильно заинтересовались официальные помощники Ткаченко – его родной брат Андрей Михайлович Ткаченко и некий Петрусенко Александр Александрович. Брат депутата довольно дружен с этим господином.

Последнего журналисты называют не только официальным помощником Ткаченко, но и правой рукой того самого Карася-Иванова, "клиенты" отстреливать редких животных заповедника на законной основе. Петрусенко, как и егерь Иванов, является учредителем в природоохранной общественной организации Килийского района "Община рыбаков Придунавья". Сергей Иванов в свою очередь возглавляет Килийское районное общество охотников и рыбаков. То есть Иванов и Петрусенко являются тесно связанными коллегами.

Вначале помощники "слуги народа" отправляли своему же шефу – Александру Ткаченко – обращения якобы от общественности, но сами же указывали свое имя в обращении и подписывали его.

Далее, на основании этих "липовых" обращений, группа начала "кошмарить" депутатскими запросами несогласного с охотой в заповеднике, уважаемого в мире науки человека, руководителя Дунайского биосферного заповедника НАНУ – Александра Волошкевича. Это вызвало бурю негодования среди жителей Бессарабии, поскольку Волошкевич, по пересказам местных, пользуется признанием и уважением.

"По итогу людям стало понятно, что пришел мелкий воришка и жулик, который не способен ни на что большее, как пойти по стопам своего предшественника Барвиненко и лоббировать разрешение охоты на территории Дунайского биосферного заповедника", - написали местные СМИ.

Со стороны это выглядело как мелкое пакостничество: не успев еще ничего сделать для округа, наехал на порядочного человека. Таким образом, Ткаченко показал, что явно не с того начал. Люди округа заговорили о том, что он может быть несамостоятельной фигурой в попытках, по сути, захватить Дунайский биосферный заповедник.

Лоббизм и американские гранты

Обосновавшись в кресле народного депутата, через месяц после получения мандата, Ткаченко не отправился по самым проблемным точкам 141-го округа, коих предостаточно, нет! Он сразу же решил осуществить вояж в Вашингтон, США. Говорят, что полетел он туда за инструкциями и возможными грантами Госдепа для общественных организаций взамен на некие услуги по лоббизму определенных вещей в Украине.

За океаном "слуга народа" посетил ряд организаций, которые курируют вопросы Восточной Европы и, в частности, Украины.

Бывалые заподозрили, что там, куда поехал Ткаченко, между подконтрольными депутатами-грантоедами неформально распределяют темы, которые те в последующем негласно будут лоббировать.

Ткаченку, говорят, могло достаться очень "перспективное направление", о котором лучше тихо помалкивать, учитывая консервативность и набожность жителей Бессарабии. Якобы официально речь идет о борьбе с коррупцией, а неофициально - о легализации проституции, либерализации законодательства касательно потребления марихуаны (медицинский канабис). Вряд ли жители юга Одесской области голосовали за это.

Думаете, Ткаченко полетел туда решать вопросы своего округа? Отнюдь! В своих фотоотчетах о поездке – ни слова о малой родине. Интересно в этом контексте, кто оплатил депутату перелет и пребывание в США? По доброте душевной, жители Бессарабии, несмотря на разные слухи об однополых романах внутри фракции (Ткаченку приписывают роман с неким депутатом Шинкаренко), готовы были закрыть глаза на нетрадиционные порывы младодепутата, лишь бы тот что-то делал для округа, района, города, села, в котором ему посчастливилось стать депутатом.

Откуда у Ткаченко миллионы?

Когда тучи над народным избранником стали сгущаться, люди начали более активно интересоваться, кто на самом деле такой этот Ткаченко и чей он "слуга". Выяснилось, что депутат не такой уж простой паренек на велосипеде, каким казался в начале.

Расследование журналистов показало, что за последние несколько лет Александр Ткаченко обжился квартирой в Одессе и престижным офисом на Французском бульваре, 22. Там же располагается его юридическая компания "Арт Де Лэкс", а также общественная организации, которой руководят его родной брат Андрей и мать. Братьям Ткаченко принадлежат ряд аптек в Татарбунарах, есть у семьи народного депутата также интересы в сфере строительства ( ТОВ "ДУНАЙВОДБУД" и ПП "ЮГСПЕЦСТРОЙ") .

В 2018 году Ткаченко обзавелся крупными земельными участками рядом с Днестровским лиманом, а также приобрел около двадцати единиц тяжелой техники (фуры и прицепы) на миллионы гривен. Согласно декларации за 2018 год, Александр Ткаченко хранит наличностью без малого 4 000 000 гривен. При этом заработная плата Ткаченко на двух предприятиях за прошлый год составила 126 339 гривен. Откуда средства на покупку недвижимости и огромного количества тяжелой техники – загадка.

Расследователи полагают, что такое количество транспорта Ткаченку необходимо для транспортного предприятия, в котором раньше он был учредителем вместе с братом – ЧП "ПІВДЕНЬПАРКСЕРВІС". Сегодня "слуга народа" Ткаченко тщательно скрывает связь с этим предприятием.

Известно, что экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили своим личным распоряжением за № 290/А-2016 от 16 мая 2016 года передал в аренду на 49 лет предприятию братьев Ткаченко земельный участок в Южном общей площадью 12 га (5122785800:01:001:0435) под размещение автотранспортного предприятия.

Скандальность ситуации состоит в том, что трудно объяснить, за какие такие заслуги семье Ткаченко передали столь большой участок земли. Известно, что задолго до этого (около 15 лет) участком пользовались другие добросовестные предприниматели. Сегодня эта ситуация является предметом рассмотрения Одесского окружного административного суда (дело № 420/4957/19). Так, ГО "Восток" требует признать за ней право собственности на указанный выше участок и отменить решение Саакашвили.

Что сделал для Бессарабии?

Анализируя деятельность народного депутата Александра Ткаченко, может сложиться впечатление, что он был избран не по мажоритарному округу, а прошел по списку. Это объясняется тем, что депутат чем только не занимается, но только не своим округом.

Так, народный депутат Ткаченко с удовольствием решает проблемы других регионов. На фото, приведенном ниже, он в Харькове озаботился вопросами коррупции и значительных нарушений закона в лесном хозяйстве Слобожанщины. "Разве в Бессарабии своих проблем мало?" – справедливо задаются вопросами в комментариях под фото Ткаченко в соцсетях жители вверенного ему округа. "Метит на национальный уровень, не иначе", - насмехаются подписчики.

Острые стрелы критики полетели в сторону нардепа Ткаченко вследствие того, что он до сих пор игнорирует тему, пожалуй, самой горячей точки 141-го округа – Затоки. Тема наделала не мало шуму не только в общенациональном масштабе, но и за пределами Украины. Секретарь сельсовета Бокий, находящийся под обвинением в заказном убийстве, выездные тайные сессии, десятки уголовных производств в отношении депутатов и бесконтрольный дерибан земель и пляжей – все это мало волнует народного избранника.

Ткаченко не сделал ни одного заявления по этому поводу, ни разу не приехал в Затоку на сессию сельсовета, не озвучил с парламентской трибуны ни одного из многочисленных обращений общественности. Не сделал ровным счетом ничего, чтобы остановить беззакония. Жители Затоки и Белгород-Днестровского объясняют это тем, что у депутата (либо у его тайных покровителей) могут быть собственные интересы на морском курорте.

К слову, о покровителях. Региональные медиа начали сообщать, что депутата якобы поймали в парламенте на переписке с вором в законе Антимосом Кухилавой по прозвищу "Антик". Когда журналисты задали вопрос на счет связей с криминалитетом, Ткаченко поспешил ретироваться, при этом отказавшись показывать телефонную книгу на букву "А".

Дальше больше. Регионом начали расползаться устойчивые слухи, что депутат в парламенте "снюхался" с ОПЗЖ, в виду его частых появлений в последнее время на каналах "112" и "NewsOne".

Думаете, в публичных выступлениях на телевидение "слуга народа" хоть раз поднял проблемные вопросы Бессарабии? Да нет же! Он комментирует тему нарушения закона прокурором Куликом и всячески заботится о том, чтоб тот не прошел переаттестацию. Тема, конечно, важная, но какое, простите, отношение она имеет к жителям трех районов Одесской области? Активные избиратели опять-таки заговорили, что избранник может выполнять чьи-то заказы, не перенимаясь проблемами региона.

Александр Ткаченко в ВР входит в Антикоррупционный комитет. В разрезе юга Одесской области, вся борьба депутата с коррупцией сводится к тому, что он, по словам местных жителей, "пожадничал детям на подарки", увидев в этом элементы подкупа, хотя к самому Святой Николай таки пришел.

Для уважающего себя и своих избирателей депутата показался бы обидным тот факт, что его не воспринимают всерьез. Так, жители Бессарабии назвали самой мощной и самой влиятельной фигурой региона экс-народного депутата нескольких созывов от этого же округа – Александра Федоровича Дубового. Несмотря на то, что Дубового в 90-х и 2000-х называли главным рейдером Юга Украины, сравнивая с "главным рейдером Востока" Корбаном, сегодня бизнесмен и меценат пользуется огромной поддержкой населения Бессарабии. Взять хотя бы тысячи подарков, подаренных детям к праздникам, поездки в Париж (Диснейленд) для одаренных детей и пр. Не будучи депутатом, "рейдер" Дубовой умудрился выбить 460 000 000 гривен на строительство дорог, чем вывел Килийский район на первое место по этому показателю.

Возможно, депутатом Ткаченко движет зависть, но сегодня он пытается идти на конфронтацию с Дубовым. Хотя, откровенно, выглядит это смешно. В своих постах Ткаченко, намекая на "великого и ужасного" Дубового, боится назвать его имя и фамилию во всеуслышанье. Это то, о чем мы говорили вначале, когда вспоминали инцидент с побегом – трусость – качество, которое вряд ли должно быть свойственно депутату, за которым стоят живые люди.

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