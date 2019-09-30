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30 сентября • обновлено в 12:52
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"Это вообще законно?!" Курс доллара в "Борисполе" возмутил пассажиров

5.8т Читать материал на украинском

Пассажиры международного аэропорта "Борисполь" (находися под Киевом) жалуются на крайне невыгодный курс в обменниках на его территории. В них на каждом долларе "наваривают" 4,30 грн.

На это обратил внимание журналист OBOZREVATEL Вячеслав Буткалюк. В понедельник, 30 сентября, он опубликовал фотографию курса в одном из пунктов обмена валюты в аэропорту.

Американские доллары там покупают по заниженному курсу – 20,05 грн, а продают по обычному – 24,35. При этом средний по рынку в понедельник, 30 сентября, составляет 24,00 грн при покупке и 24,30 грн при продаже. То есть, на одном долларе владельцы обменника зарабатывают 4,30 грн, тогда как столичные банки – 30 копеек.

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"4,30 грн на каждом долларе! Это вообще законно?! Хочу обменник в "Борисполе", – пошутил Буткалюк.

Стоит отметить, что пункты обмена валюты не имеют отношения к аэропорту и их владельцы лишь арендуют там территорию.

Курс валюты в

Курс валюты в "Борисполе"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

  • В декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

  • 31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

  • 25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.

  • Национальный банк Украины в понедельник, 30 сентября, установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,08 грн/$. По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 10 копеек, свидетельствуют данные НБУ.

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Темы
Курс валют аэропорт "Борисполь"
Место
Украина
Тег
аэропорт Борисполь
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