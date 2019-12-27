У Путина захотели, чтобы Зеленский снял запрет на импорт электричества из России

В Кремле надеются, что Украина снимет запрет на импорт электроэнергии из России.

Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24", передает "Интерфакс-Украина". По его словам, Россия готова обеспечивать Украину электроэнергией в необходимых объемах.

"Мы готовы обеспечивать и поставлять электроэнергию в необходимых объемах, тем более, что в России есть излишки электричества. Надеемся, что когда-нибудь это решение о запрете будет отменено", – сказал Новак. По его мнению, запрет на импорт российской электроэнергии "неконструктивный".

Кроме того, министр отметил увеличение доли российского газа в Европе. Доля российского газа в Европе составляет порядка 45%, и она увеличилась на несколько процентов, заявил он.

Говоря о добыче нефти, Новак отметил, что сокращение нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+ не вечный процесс, и все равно когда-то нужно будет принимать решение о выходе из сделки, чтобы обеспечивать сохранение доли РФ на рынке. Он выразил мнение, что это решение будет рассматриваться в этом году.

Россия предложила покупать у нее электроэнергию

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон по обеспечению контроля цен на электроэнергию в условиях недостаточной конкуренции. Он включает в себя запрет на продажу и поставку электроэнергии, которая импортируется из Российской Федерации.

После введения запрета на импорт электричества из России по двусторонним договорам, Украина будет закупать российскую электроэнергию под видом белорусской.

Бывший министр энергетики, а сейчас Глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков заявил, что автор идеи начать импорт электроэнергии из России, народный депутат Андрей Герус манипулирует мнением общественности, утверждая, что принятый парламентом законопроект №2233 этот импорт запрещает.

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