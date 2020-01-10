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10 января • обновлено в 13:34
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/ Рынки и компании

"Где такое видано?" Лукашенко набросился на Россию из-за газа

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Президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился ценам, по которым его государство покупает газ у российского "Газпрома".

Он упрекнул Россию о том, что она "горлопанит" о 75-летии победы во Второй мировой войне, но при этом продает Беларуси ресурс в три раза дороже, чем Германии. Об этом он сказал в четверг, 9 января передает "БелТА". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"75 лет Великой Победы. Все горлопаним где только возможно – и в России, и в Беларуси. Но "Газпром" сегодня на Беларуси зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально", – сказал Лукашенко.

Этой же причиной он объяснил, почему не договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о поставках нефти. "Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых. Где такое видано? Поэтому я и отказался от такой нефти и прямо заявил: если не будет поставок по мировой цене из России, мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. И нашли", – возмутился Лукашенко.

Также президент Беларуси пожаловался, что "Газпром", купив в 2011 году за $5 млрд "Белтрансгаз", пообещал к 2016 году "выйти на внутрироссийскую цену по газу", но по прежнему продает его намного дороже.

"Была жесткая договоренность, что за пять лет мы выйдем на внутрироссийскую цену по газу. Кто-то это забыл, я помню. Поэтому настаиваю, чтобы это было реализовано", – напомнил России о невыполненном обещании Лукашенко.

Лукашенко рассказал о российском газе

Лукашенко рассказал о российском газе

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Александр Лукашенко заявил, что Беларусь ищет замену российской нефти. Поисками новых поставщиков там занялись после того, как понесли убытки из-за налоговых льгот, которые Россия предоставила своим нефтезаводам.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и задействовать нефтепровод "Дружба" для получения "черного золота" из альтернативных источников.

Россия с 1 января 2020 года прекратила поставки нефти на перерабатывающие заводы Беларуси.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Рынок газа
Персоны
Владимир Путин Александр Лукашенко
Место
Беларусь
Теги
газ Газпром
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
А нечего было просить заплатить убытки от грязной нефти в три раза больше мировых.
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фил филька
фил филька
странно, обос саный не до конца привел цитаты лукашенко (хотя почему странно. это же обос). я исправлю: вот что еще сказал лукашенко: "Он обратил внимание, что на фоне переговоров в Беларуси вдруг проснулись "свядомыя" и закричали о потере суверенитета. По их мнению, надо было давно отказаться от тесных отношений с Россией. "Если бы мы эти шаги сделали, мы бы с вами здесь не находились." вот так упороши)))
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