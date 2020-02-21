Без заключения с Россией контракта о транзите газа в Европу стоимость голубого топлива в Украине выросла бы в 3-4 раза.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, выступая в Верховной Раде с отчетом о работе правительства за полгода. По его словам, чтобы заключить сделку, пришлось выполнить очень много работы. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"У нас заканчивался контракт с россиянами с 1 января и существовал серьезный риск, что мы потеряем этот транзит. А это был бы очень большой удар по экономике и серьезное подорожание энергетических ресурсов и для предприятий, и для граждан. Если бы этот контракт не был бы подписан, по некоторым подсчетам цена газа для украинской экономики была бы в 3-4 раза выше. Это было бы намного хуже, чем есть сейчас", – сказал Гончарук.

Гончарук отчитался перед Радой

Он отметил, что подготовка для подписания контракта была проведена в рекордные сроки – за 3-4 месяца. В "Нафтогазе" провели анбандлинг, выделив из него отдельную компанию, которая занимается только транспортировкой газа (по европейским нормам одна компания не может и продавать газ и транспортировать его).

"Это очень серьезный результат, который закладывает фундамент на следующие 5 лет, позволяет нам работать спокойно", – подытожил Гончарук.

О чем еще сказал премьер (тезисно)

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