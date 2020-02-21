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21 февраля • обновлено в 11:41
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Газ был бы дороже в 4 раза: Гончарук дал подробный отчет правительства в Раде

4.3т
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Без заключения с Россией контракта о транзите газа в Европу стоимость голубого топлива в Украине выросла бы в 3-4 раза.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, выступая в Верховной Раде с отчетом о работе правительства за полгода. По его словам, чтобы заключить сделку, пришлось выполнить очень много работы. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"У нас заканчивался контракт с россиянами с 1 января и существовал серьезный риск, что мы потеряем этот транзит. А это был бы очень большой удар по экономике и серьезное подорожание энергетических ресурсов и для предприятий, и для граждан. Если бы этот контракт не был бы подписан, по некоторым подсчетам цена газа для украинской экономики была бы в 3-4 раза выше. Это было бы намного хуже, чем есть сейчас", – сказал Гончарук.

Гончарук отчитался перед Радой

Гончарук отчитался перед Радой

Он отметил, что подготовка для подписания контракта была проведена в рекордные сроки – за 3-4 месяца. В "Нафтогазе" провели анбандлинг, выделив из него отдельную компанию, которая занимается только транспортировкой газа (по европейским нормам одна компания не может и продавать газ и транспортировать его).

"Это очень серьезный результат, который закладывает фундамент на следующие 5 лет, позволяет нам работать спокойно", – подытожил Гончарук.

О чем еще сказал премьер (тезисно)

  • Кабмин провел аудит государства, чтобы понять, с чем работать.

Он состоял из многих частей. Провели оценку имеющегося населения. Это не перепись, здесь никакой "зрады" нет. Провели аудит государственных кадастров, природных ресурсов. Впервые в истории объединены карты кадастров. Теперь можно на одном ресурсе посмотреть различные кадастры. Весной будут переснята территория Украины, чтобы у кадастров была качественная "подложка".

  • Правительство имеет "генеральный план страны". План опорных школ, чтобы оптимизировать систему образования. На отдельных участках мы тратим на ребенка в год 100 тыс. грн. Хотя в среднем тратим 20 тыс. грн. Эту несправедливость надо исправлять.

  • Реформа системы здравоохранения начнется 1 апреля. По каждой области есть четкий план того, как должно меняться медицинская система.

  • Экономика Украины очень маленькая. ВВП составляет 0,29% от мирового. Украине нужны инвестиции. Когда приходят инвесторы, они просят равные правила игры.

  • Искоренена коррупция на самом высоком уровне (в Правительстве, Парламенте и Офисе Президента). Но она еще осталась на среднем звене, в том числе в правоохранительных органах. С ней борются.

  • Искоренено системное рейдерство – когда бизнес забирали, внося изменения в реестр. На случаи реагируют в течение 24 часов. "Черных" регистраторов и нотариусов отключают от системы. Исчезли "стоп-листы", государственные исполнители работают эффективнее.

  • В Украину возвращается доверие на международном уровне. Год назад Украина занимала в гривне вдвое дороже – под 20%, а сейчас - под 9%. Дешевые ресурсы – это возможность инвестировать в качественные дороги, социальную инфраструктуру, создавать новые рабочие места.

  • Приватизация. За первые 4 месяца на приватизацию передали более 500 объектов. Сейчас подготовлено еще около 300. В этом году планируется разблокировать большую приватизацию. Первый объект – отель "Днепр". Внутри там происходила "жесть". Черная касса и так далее. Сейчас готовится конкурс, чтобы уже этой весной у отеля был нормальный владелец. Также к приватизации готовится "Центрэнерго", Одесский припортовый завод и так далее.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Поставки газа в Украину
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
газ транзит газа
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Это чтобы оправдать свои премии? )))))))))
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
йуля обещала газ в 2 раза дешевле чем щас.
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