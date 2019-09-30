"Это война!" Саудовский принц предупредил о невероятном росте цен на нефть

В Саудовской Аравии после атаки дронов на нефтезаводы спрогнозировали невероятный рост цен на нефть, если мир не объединится для сдерживания Ирана.

Об этом сказал наследный принц государства Мухаммед бен Салман в интервью в программе "60 минут" на американском телеканале CBS, передает "Лента".

"Если мир не пойдет на жесткие меры для сдерживания Ирана, произойдет дальнейшая эскалация, которая поставит под угрозу интересы всего мира. Поставки нефти будут сорваны, а цены на сырье взлетят до невероятного уровня, которого мы еще никогда не видели", – заявил он.

Бен Салман согласился с высказыванием госсекретаря США Майкла Помпео о том, что за атаками на саудовские НПЗ в середине сентября стоит Иран и что сама атака – это "акт войны".

По его словам, никакого стратегического смысла в нападении не было. "Только полный дурак будет пытаться помешать экспорту нефти, обеспечивающего пять процентов мирового рынка. Стратегической целью нападавших было лишь подтверждение того, что они действительно глупы", – сказал принц.

Он добавил, что королевство не смогло отбить атаку с воздуха потому, что его размеры очень большие и контролировать все очень сложно. А имеющиеся на вооружении системы ПВО не предназначены для борьбы с дронами.

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