ЕБРР прекратил сотрудничество с "Кернел"

Европейский банк реконструкции и развития остановил финансирование проектов крупнейшего производителя растительного масла “Кернел”.

Об этом в комментарии рассказал старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов, передает УНН.

По его словам, есть несколько причин для прекращения сотрудничества, но какие именно – не сообщил.

“Мы с “Кернел” не работаем. У нас был проект и он остановлен по ряду причин. Это не клиент банка”, – заверил Усов.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко попросил ЕБРР удвоить расходы на Украину.