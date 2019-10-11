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11 октября • обновлено в 17:10
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"Слуги народа" захотели отменить военный сбор: что об этом известно

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Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский подал два законопроекта об отмене в Украине военного сбора.

Проекты законов №2252 и №2253 вносят изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы. Документы зарегистрированы в Верховной Раде в четверг, 10 октября. Если их примут, военный сбор будет отменен с 1 января 2020 года.

Из Налогового кодекса предлагается вычеркнуть пункт о военном сборе, а из Бюджетного – норму о зачислении собранных денег в общий фонд бюджета. "Военный сбор и налог на доходы физических лиц дублируют друг друга, что приводит к двойному налогообложению одного и того же объекта налогообложения – заработной платы, вознаграждения по гражданско-правовым договорам и тому подобное", – сказано в объяснительной записке.

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По мнению Дубинского, из-за военного сбора фонд заработной платы испытывает чрезмерную налоговую нагрузку по сравнению с уровнем налогообложения в других странах мира.

Это значительно ухудшает конкурентоспособность отечественных предприятий и товаров на международных рынках. Это также становится фактором значительной доли теневой экономики страны, в том числе и теневых зарплат, выдаваемых "в конвертах", – отметили в объяснительной записке.

"Слуги народа" захотели отменить военный сбор: что об этом известно

Как сообщал OBOZREVATEL, команда Владимира Зеленского заговорила о возможной отмене военного сбора. Если это произойдет, в карманах украинцев каждый год будет оставаться порядка 20 млрд грн.

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил о том, что в случае роста экономики в Украине военный сбор с доходов снимут. В результате средняя зарплата может увеличиться примерно на 150 грн.

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Персона
Александр Дубинский
Место
Украина
Тег
налоги
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70rus xxx
70rus xxx
Не плохо селян за 5 лет подоили.
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