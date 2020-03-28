ДТЭК Энерго готовит компромиссный вариант выплаты купона по облигациям и процентов по кредиту

ДТЭК Энерго в рамках мер по минимизации негативных экономических последствий кризиса приостанавливает выплаты купона по еврооблигациям и процентов по банковскому долгу и готовит компромиссный вариант выплат. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

В связи с введением правительством с 25 марта чрезвычайной ситуации в стране, компания ДТЭК подготовила план кризисного реагирования, который включает меры по минимизации негативных экономических последствий, вызванных пандемией коронавируса, для обеспечения работы предприятий, защиты здоровья сотрудников, сохранения непрерывности производственных процессов в условиях чрезвычайной ситуации.

По словам генерального директора ДТЭК Энерго Дмитрия Сахарука, компания ДТЭК Энерго должна незамедлительно принять все необходимые меры для максимальной концентрации ресурсов и гарантировать непрерывность производственных процессов, которые обеспечат украинцев светом и теплом в период карантина.

В связи с этим ДТЭК Энерго разрабатывает Предложение по введению "standstill" и реструктуризации долга в отношении выпуска еврооблигаций и обратилась к держателям еврооблигаций и банковского долга с просьбой поддержать компанию в этом сложном решении.

"Сегодня критически важно объединять усилия в борьбе с пандемией COVID-19", - подчеркнули в ДТЭК Энерго.

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