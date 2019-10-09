Доллару прогнозируют резкий обвал: почему инвестбанкиры ждут краха

Крупнейшие аналитические центры и инвесторы уже несколько лет заявляют о грядущем крахе доллара. Мол, дефицит американской валюты, монетарная политика США, накопленные дисбалансы и грядущая рецессия – все это приведет к мощному удару по "баксу".

На днях один из крупнейших мировых инвестиционных банков Saho опубликовал отчет под названием "Доллар-убийца", в котором спрогнозировал большие трудности для "американца".

Подробнее о том, почему ключевые эксперты ожидают девальвацию главной валюты мира – читайте в материале OBOZREVATEL.

Начало конца: доллар под угрозой

В экономической истории 2019 год может оставить след в качестве начала конца самого большого монитарного эксперимента, уверены в Saho. Глобальная рецессия уже на подходе, а американской валюте грозит крах.

Любая экономическая система имеет периоды роста и спада. В монетарной политике также действуют свои четкие правила. Все работает слажено до тех пор, пока ставки не становятся слишком высокими или слишком низкими. К примеру, две страны – Аргентина и Германия. Немцы установили себе очень низкие ставки, а аргентинцы – наоборот. По идее деньги должны уходить из Берлина в Буэнос-Айрес. Но по факту происходит наоборот.

Капиталы распределяются неравномерно, а к этому еще добавляются слишком дорогой доллар и огромный долг США. Единственный инструмент, который еще не использовали для удержания ситуации, считают аналитики – девальвация американской валюты. Но здесь есть два больших вопроса: пойдет ли на это Федеральная резервная система (ФРС) США и есть ли у нее достаточное количество инструментов для этого.

Высокий курс доллара – само по себе проблема. "Если доллар растет слишком сильно, напряжение в системе увеличивается: не только для экспорта США, но и для развивающихся рынков с их высокой зависимостью от долларового финансирования и экспортных машин", – говорится в отчете.

В то же время президент Дональд Трамп, несмотря на очень сдержанную политику ФРС, выступает за более низкий курс доллара. Правда, покамест все, что он делает – пытается давить на независимого регулятора. А это в уже сформировавшейся системе противовесов в США сделать очень сложно.

Шестилетний период "слабого" доллара закончился ровно 11 лет назад. И с того момента американская валюта выросла в цене на целых 22%. Глава отдела стратегии инвестбанка Питер Гарнри напоминает, что вероятность масштабной рецессии в ближайший год – до 40%. Покамест "бакс" остается стабильным в первую очередь из-за достаточно высоких темпов развития американской экономики.

"Есть только одна вещь, которая действительно имеет значение в наши дни, и это глобальная ликвидность доллара. Мы работаем в мире, основанном на долларах, поэтому ликвидность в долларах США является ключевым фактором мировой экономики и финансовых рынков. С 2014 года мир столкнулся со структурной проблемой доллара, его дефицита на фоне политики ужесточения ФРС", – отмечает глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик.

Все-таки, считают в Saho, Трамп может применить закон, принятый еще более 80 лет назад. Он позволяет Белому дому расширить свои полномочия. За последнее 15 лет к такому инструменту американское правительство прибегало всего трижды.

В 2018-м американская валюта по сравнению с "коллегами" прибавила 8%. Но в текущем году позиции доллара ослабли. Мягкая монетарная политика Федеральной резервной системы обеспечила толчок к девальвации. В "Морган Стэнли" выпустили материал, в котором утверждается: "тенденция 2018-го развернется вспять". И одна из основных причин – меняется политика Штатов. Больше не будет повышения процентных ставок (как минимум в текущем году).

А в более долгосрочной динамике ожидается глобальный сдвиг в сторону сбережений, и США в этой ситуации находятся в уязвимой позиции. Страны с профицитом (излишком) счета текущих операций будут вести себя более сдержанно, а вот США со своим статусом самого крупного должника в мире окажутся под ударом.

“Мы ждем ряда изменений в глобальной экономической ситуации, которые наряду с несколькими негативными среднесрочными факторами указывают скорее на понижение, чем на повышение доллара в 2019 году”, – говорится в макроэкономическом прогнозе компании Goldman Sachs.

Именно из-за высокого дефицита доллар может подешеветь на 30%, отметил инвестор Рэй Далио. "Мы должны продать много казначейских облигаций, и мы, как американцы, не сможем купить их все", – сказал он. "Федеральному резерву придется печатать больше денег, чтобы восполнить дефицит, придется монетизировать больше, и это приведет к обесцениванию стоимости доллара", – заявил миллиардер изданию Bloomberg.

Что будет с курсом доллара в Украине

Несмотря на ожидаемый обвал, курс доллара в Украине в октябре будет находиться в стабильном диапазоне, отмечают аналитики Forex Club. Так, курс гривни в октябре будет колебаться в диапазоне 24–25 грн за доллар, евро – 25,5–27,5 грн за евро. Поддержит гривню высокое предложение иностранной валюты, связанное с притоком иностранных портфельных инвестиций и денежных переводов украинцев из-за рубежа.

Если нерезиденты начнут придерживать продажу иностранной валюты, дисбаланс рынка приведет к возврату курса гривны в диапазон 25–26 грн за доллар. В сентябре портфель облигаций внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) нерезидентов пополнился на 10,5 млрд грн и достиг рекордной отметки – 95 млрд. грн. Однако прирост оказался самым низким за последние четыре месяца, что говорит о снижении активности инвесторов и возможной смене тенденции.

"Высокая доходность по украинским внутренним долговым бумагам в 16% и еврооблигациям в 7%, наряду с укреплением гривны, делает такие инвестиции привлекательными для нерезидентов в сравнении, к примеру, с доходностью в 2% по десятилетним облигациям в США. Но отложенное сотрудничество с МВФ начинает сдерживать инвесторов. И это, скорее психологический фактор, а не наличие сильных рисков для рынка", – отмечает аналитик Андрей Шевчишин.

По словам эксперта, усиливают позиции гривни позитивные ожидания по деэскалации военного конфликта на Донбассе, открытию рынка земли, большой приватизации и эффективной антикоррупционной политике. Подтверждает эти ожидания повышение долгосрочных и краткосрочных кредитных рейтингов Украины со стороны международных агентств Fitch и Standard & Poor’s.

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