Россия только с 1 апреля откажется от ограничения объемов добычи нефти. Все цены на энергоресурсы, за которыми сейчас пристально следит весь мир – фьючерсы, то есть будущая стоимость. Но паника рушит рынки уже сейчас.

Падает все, кроме золота. Оно достигло максимальной за восемь лет цены. Почему? Инвесторы боятся потерять свои деньги, спешат продать рисковые активы и купить консервативные и надежные. Паника из-за кризиса может быть опаснее самого кризиса!

Один знакомый аналитик рассказывает: менеджеры международных фондов в такой ситуации не думая избавляются от активов с рейтингом "В" и ниже (это как раз украинский рейтинг). Автоматом, без лишних мыслей. Коронавирус, нефтяная война между Россией и Саудовской Аравией, а еще теперь и угрозы очередного мирового кризиса. Ситуация нагнетается ежедневно.

Но главное, что стоит знать украинцам: не нужно паниковать!

Будет ли дорожать доллар? Будет. Может даже и до 27 дойти в перспективе этого года. Но доллара по 30 точно не будет. (почти точно). Если конечно украинцы в панике не кинутся скупать валюту и продавать гривню.

Украинская экономика пострадает? Пострадает. Не будет такого спроса на ОВГЗ (рисковый актив), наверняка снизятся цены на всех сырьевых рынках. Они между собой связаны. Дешевеет нефть, следом снижаются цены на руду, металл, зерно (а мы их экспортируем).

Будет мировой кризис? Может быть. Но украинцы, которые пережили тотальное падение экономики после начала войны, пережили несколько обвалов гривни и продолжают работать и даже расти во всех этих условия, точно переживут и очередной мировой кризис. Да, запас прочности у нас хуже, чем у той же вражеской России (там Фонд национального благосостояния покроет 4-5 лет кризиса), но мы и не такое переживали.

Знаете как действует зрелое общество в такой ситуации? Сохраняет спокойствие, не забирает вклады из банков, не меняет гривни на доллары, а поддерживает свою страну. В Южной Корее во время кризиса граждане несли в банки даже свои золотые украшения, вливая средства в экономику страны. А что делают украинцы в таких ситуациях? Бегут в банки забирать вклады и менять гривни на доллары? Мы своей паникой можем нанести больший урон, чем мировой кризис и коронавирус вместе взятые.

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