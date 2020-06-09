До -40: украинские аптеки делают большие скидки

Если ощущаете тяжелые времена, ловите пудовые скидки. Чтобы помочь населению удерживать финансовое равновесие и экономно заботиться о здоровье, роботизированные аптеки запустили большую акцию. Только с 1 июня по 15 июля 2020 года действуют "Пудові знижки у важкі часи"*. Аптеки брендов "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Шар@" и "Аптека Копійка" снижают цены более чем на 200 позиций. Воспользуйтесь возможностью выгодно пополнить запасы домашней аптечки перед долгожданным летним отпуском. Действуют скидки до 40% на акционные товары.

Если собираетесь проводить время на свежем воздухе, вам могут понадобиться солнцезащитные средства, противоаллергические препараты и спреи от комаров. Когда планируете гостить у молодых родителей, не забудьте детское питание. Акция действует на различные пюре, молочные каши и смеси. Также бренды "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Шар@" и "Аптека Копійка" делают скидки на препараты для лечения заболеваний печени, грибковых инфекций, боли в горле и так далее. Вы можете обратиться к провизору, чтобы узнать, на чем и сколько аптеки предлагают сэкономить, пока действует акция. В торговом зале специальные предложения выделены указателями. Полный ассортимент акционных позиций также представлен на сайтах аптек под брендами "Аптека АНЦ", "Аптека Копійка", "Благодія" и "Аптека Шар@".

Чтобы не забыть о покупке важных аптечных товаров в суете перед поездкой, можете заказать** нужные товары через справку по телефону 5900. Затем нужно только оплатить и забрать продукцию в выбранной аптеке. Обратитесь к справке и выберите услугу "сделать заказ". Скажите оператору названия товаров и адрес аптеки, куда вам удобно прийти за покупками. Получите сообщение о готовности заказа. Заберите и оплатите покупки.

Роботизированные аптеки не принимают предоплату. Чтобы рассчитаться за покупки, нужно прийти в точку продажи. Так сможете отказаться от части заказа, если она стала актуальной, и убедиться в соответствующем качестве товаров. Оплатить покупки можно как наличными, так и банковской картой.

Пока продолжаются "Пудові знижки у важкі часи", вы можете сэкономить до 40%, выбирая бренды "Аптека АНЦ", "Аптека Копійка", "Благодія" и "Аптека Шар@" и покупая там аптечные товары. Акция будет действовать до 15 июля этого года включительно.

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте продукции, на которую предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой подразумевается снижение обычной цены реализации на акционный товар до 40%.

**Имеется в виду предварительный заказ, приобретение осуществляется в местах продаж.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!